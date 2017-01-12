Россия по объему авторынка среди стран Европы по итогам 2016 года опустилась на пятое место с четвертого.

Так, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2016 году упали на 11% по сравнению с 2015 годом и составили 1,42 млн. При этом в декабре прошлого года продажи упали на 0,9% - до 146 тыс. единиц.

Такие данные представила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным ассоциации, по результатам продаж 2016 года автомобили бренда Lada остаются лидерами рынка, несмотря на незначительное падение продаж на 1% (до 266,296 тыс. машин). За ними следуют автомобили Hyundai (снижение продаж на 10% - до 145,254 тыс. штук), Renault (снижение на 3% - до 117,23 тыс.), KIA (снижение на 9% - до 149,567 тыс.), Toyota (снижение на 4% - до 94,568 тыс.).

Самой продаваемой машиной за 2016 год стала Hyundai Solaris (снижение продаж на 22% - до 90,38 тыс. единиц), на втором месте - Lada Granta (рост на 37% - до 87,726 тыс. автомобилей), KIA Rio (снижение на 10% - до 87,662 тыс.), Lada Vesta (рост в 19,8 раза - до 55,174 тыс.). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen Polo (рост продаж на 5% - до 47,702 тыс. автомобилей).

Поиска "дна" близится к финалу

Как отметил на пресс-конференции председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер , после четырехлетнего падения продаж (с 2012 года) российский авторынок достиг низшей точки, и отрицательная динамика замедлилась.

"Почти достигнутый баланс в продажах декабря (2016 года) к декабрю предыдущего года подводит черту под похожий баланс в рамках четвертого квартала (снижение на 0,9% против аналогичного периода 2015 года). Сравнивая с двузначными цифрами падения в первые 9 месяцев (2016) года, - это хороший результат. Рынок в целом по-прежнему нуждается в положительном развороте, но, очевидно, находится в процессе финального поиска дна", - пояснил Шрайбер.

По прогнозам АЕБ, в 2017 году у рынка есть потенциал "закончить четырехлетний период падения и вернуться к умеренному росту". В частности, ожидается рост продаж автомобилей на 4% - до 1,48 млн единиц. Такой прогноз возможен при условии, что государственная поддержка автомобильного рынка в 2017 году будет на запланированном уровне.

Основные факторы роста

Для достижения положительной динамики российского авторынка главными направлениями деятельности в 2017 году АЕБ считает продолжение государственной поддержки, в частности, программ по утилизации, trade-in, лизингу и субсидированию автокредитов.

Одним из приоритетных направлений Шрайбер выделил поддержку создания дорожной карты для электромобилей.

Кроме того, важным является вопрос ОСАГО - в Ассоциации европейского бизнеса намерены поддержать юридические инициативы, направленные на усиление безопасности и качества ремонта автомобилей официальными дилерами.