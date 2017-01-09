«АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили

С начала 2017 года автомобили Lada в базовой комплектации подорожали на 2-3 процента. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Ведомости»

В частности, начальная цена самой популярной Lada – Lada Granta в кузове седан - выросла на 1,6 процента до 389 900 рублей. Еще один седан – Lada Vesta - теперь стоит как минимум 545 900 рублей (+3,2 процента).

Кроме того, в январе «АвтоВАЗ» снизил скидки по программе обновления парка. Теперь при сдаче старой машины в утилизацию на новый автомобиль будут давать в два раза уменьшенную скидку - до 10 тысяч рублей. В начале прошлого года скидки на некоторые модели Lada при такой схеме доходили до 90 000 рублей.

Информация о грядущем повышении цен на Lada появилась в СМИ в декабре. Тогда сообщалось, что стоимость продукции «АвтоВАЗа» вырастет на 5 процентов. В прошлом году цены на Lada поднимали дважды, в итоге средняя стоимость автомобилей выросла менее чем на 5 процентов.