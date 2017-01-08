Московские эвакуаторы подняли цены на услуги из-за морозов

Из-за морозов в Москве цена на эвакуацию автомобиля выросла до 3 тысяч рублей. При этом ждать эвакуатор придется более 4 часов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Life»

Журналисты издания провели эксперимент, позвонив в четыре службы эвакуации. По легенде, необходимо было эвакуировать неисправный Hyundai Solaris из Бумажного проезда (станция метро «Савёловская») до 15-й Парковой улицы («Щёлковская»).

Выяснилось, что в среднем автомобиль готовы эвакуировать за 3 тысячи рублей. При этом некоторые компании предлагают скидки, а кто-то взимает дополнительную плату за километраж.

Эвакуаторщики также уточняли что цены выросли из-за погоды. До холодов эвакуация обходилась в 2000-2500 рублей.

«На каждой машине висит по три-четыре заказа, некоторые не завелись. По цене изменилось: будет стоить 3000 рублей за погрузку и выгрузку и 50 рублей за каждый километр. Если бы было всё нормально, то было бы 2000 рублей и 50 рублей за каждый километр», - рассказали в одной из компаний.

Напомним, сейчас в Москве около -30, а в Подмосковье ночью температура упала до рекордной отметки -36 градусов. Такой мороз был зафиксирован в Клину. Синоптики прогнозируют потепление в ближайшие дни.