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Трамп пригрозил Toyota большими налогами за отказ построить завод в США
Избранный президент США Дональд Трамп в четверг пригрозил лидеру мирового автомобилестроения японской компании Toyota ввести высокие налоги на импорт ее продукции, если производитель не построит завод на территории США.
"Toyota Motor заявила, что построит новый завод в Баха в Мексике, чтобы производить автомобили Corolla для США. Ни за что! Постройте завод в США или платите большие налоги на границе", — написал Трамп в своем Twitter.
Трамп, который вступает в должность 20 января, одним из ключевых пунктов своей избирательной программы называл создание рабочих мест в США, в том числе путем возвращения американских компаний, работающих за рубежом. Для реализации это программы он намерен снизить налоги для предприятий внутри страны и одновременно повысить импортные пошлины.
Еще до вступления избранного президента в должность ряд компаний сообщили о переносе производства в США или о создании новых производств в стране.
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