В Германии на продажу выставили бронированный лимузин Путина

Автомобиль Mercedes-Benz S 600 Pullman, который предположительно использовал в качестве служебной машины российский президент Владимир Путин , выставлен на продажу в Германии. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал Mobile.de

Как говорится в публикации, бронированный автомобиль серии W140 был выпущен в 1995 году. Также в сообщении отмечается, что автомобиль проехал 25 тысяч километров. Стоимость выставленного на продажу Mercedes-Benz - 1, 3 миллиона евро (примерно 82,5 миллиона рублей). Ресурс не уточняет, где именно находится автомобиль, однако продавцом значится частное лицо в Москве. В рекламном объявлении также не приводится каких-либо доказательств того, что автомобилем действительно пользовался Владимир Путин.