Toyota отзовет в России почти 19 тысяч автомобилей Lexus NX

18,8 тысяч автомобилей Lexus NX будут отозваны российским подразделением японского автопроизводителя Toyota. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

Как говорится в публикации, отзыву подлежат модели Lexus NX 200, Lexus NX 300h, Lexux NX 200t, проданные с 11 сентября 2014 года по настоящее время. Причиной отзыва машин в компании называют проблемы с тормозами.

Некорректное программирование блока управления тормозной системы может провести к тому, что стояночный тормоз не будет активирован автоматически, как это должно быть. Находящийся в режиме «Паркинг» автомобиль может начать двигаться вперед или назад. Владельцам всех машин, подлежащих ремонту, будут отосланы от дилеров ООО «Тойота Мотор» уведомительные письма. Бесплатные ремонтные работы будут производиться, как говорится в заявлении компании, в ближайшем дилерском центре.