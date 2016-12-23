Дорожные знаки будут изменены

В Москве и Санкт-Петербурге появятся новые дорожные знаки. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсант». Сделано это будет по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова . Дорожные знаки собираются уменьшить в полтора-два раза. И не только по размерам, но и по количеству. Это, по мнению авторов инициативы, лучшим образом отразится на благоустройстве городских улиц. К тому же они ссылаются на то, что такие стандарты используются за рубежом.

Инициаторами идеи стали столичный ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) и общественная организация -- экспертный центр "Probok.net". До этого подробно изучался вопрос, насколько безопасно использовать на дорогах уменьшенные знаки. Ученые пришли к выводу, что это безопасно, но только при определённых условиях. В итоге ЦОДТ предложил изменить ГОСТ по знакам и отправил соответствующее предложение в МВД . Там на это пока никак не ответили.

Правда некоторые эксперты уверены, что введение новых стандартов вызовет дискомфорт у водителей, ведь «существующие стандарты тоже появились не просто так». Улицы, на которых будут изменены знаки, также пока не определены.