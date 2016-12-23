Дорожные знаки ждет масштабная реформа

В 2017 году в Москве и Санкт-Петербурге по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова могут появиться новые дорожные знаки. Идея заключается в том, чтобы благоустроить городские улицы, уменьшив в полтора-два раза размеры и количество применяемых в городах указателей. Авторы инициативы ссылаются на международные стандарты, впрочем, отдельные эксперты считают, что спешить с этим не стоит.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения поручил Росстандарту, Минтрансу правительствам Москвы и Санкт-Петербурга, а также экспертному центру "Probok.net" и консалтинговому бюро "Стрелка" до 30 декабря 2016 года "обеспечить возможность применения в качестве пилотного проекта международных и зарубежных стандартов организации дорожного движения". Речь идет, по сути, о новом этапе благоустройства городских территорий, в рамках которого указатели, не касающиеся напрямую безопасности дорожного движения, будут заменены на более компактные. В нынешнем виде знаки портят "городскую эстетику" и "путают" водителей, рассказал "Ъ" представитель господина Шувалова.

Инициаторами идеи выступают столичный ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) и общественная организация -- экспертный центр "Probok.net". ЦОДД в 2015 году поручил Московскому автодорожному институту (МАДИ) провести исследование, безопасно ли применять небольшие дорожные знаки. Ученые пришли к выводу, что это возможно, но при определенных условиях. К примеру, по существующему ГОСТу знак "Остановка запрещена" должен быть размером 700 на 700 мм; в МАДИ считают, что допустимо применять указатель размером 500 на 500 мм на улицах со скоростным режимом 50-60 км/ч. Табличка "Платные услуги" (применяется на платных парковках) на хорошо освещенных участках дорог тоже может применяться в компактном варианте -- 500 на 250 мм вместо 700 на 350 мм, знаки "Парковка" -- 500 на 500 мм вместо 700 на 700 мм. ЦОДД предложил изменить ГОСТ по дорожным знакам, направив предложение в МВД , но ответа пока не поступило.

Центр "Probok.net", в свою очередь, изучил зарубежный опыт и представил презентацию Игорю Шувалову. "Мы сравнили знаки, применяемые в Москве и Брюсселе: в Европе они в среднем в 1,5-2 раза меньше,-- рассказал "Ъ" глава "Probok.net" Александр Шумский .-- Уменьшить размеры можно и для сервисных знаков, например, "Автомойка". В Москве местами наблюдается нагромождение указателей, за рубежом их гораздо меньше в принципе и располагаются они на меньшей высоте".

Дорожные указатели в России должны соответствовать ГОСТу Р 52289 2004 года. В Росстандарте "Ъ" рассказали, что в мае 2016 года был подписан ведомственный приказ о порядке применения в России международных стандартов: "Зарубежные стандарты могут применяться на территории РФ напрямую, если они соответствуют передовому зарубежному опыту, современному уровню развития науки, техники и технологий, и при этом в РФ отсутствуют национальные стандарты с аналогичными объектами стандартизации". При подаче соответствующей заявки Росстандарт проведет экспертизу, после чего примет решение.

"Базироваться только на исследовании, которое проводилось МАДИ по заказу ЦОДД, нельзя,-- считает давний оппонент столичных властей, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков .-- Крайне важно, чтобы читаемость новых знаков не уменьшилась ни на йоту . Сейчас знаки часто ставятся с нарушениями стандартов, в глубине деревьев и кустарников, в итоге их очень плохо видно. Если они будут еще и маленькими, станет только хуже".

По мнению координатора движения "Синие ведерки" Петра Шкуматова , введение новых знаков может поначалу вызвать определенный дискомфорт у водителей. "На улицах с небольшой скоростью движения, где предполагается установка таких знаков, как правило, много пешеходов и велосипедистов,-- говорит он.-- Водителю придется уделять больше внимания не дорожной обстановке, а разглядыванию знаков. Существующие стандарты тоже появились не просто так -- это оптимальный размер для того, чтобы водитель мог увидеть знак краем глаза, не отвлекаясь от дороги. Если водитель с непривычки не заметит маленький знак о запрете стоянки, то неприятно удивится, обнаружив свою машину на штрафстоянке". Господин Шкуматов при этом допускает проведение пилотного проекта, но только на определенных улицах, с постоянным мониторингом дорожной ситуации и опросами водителей.

В ЦОДД "Ъ" заявили, что готовы выполнять поручение правительства, как только оно поступит в ведомство. Кроме того, новые знаки ЦОДД надо будет закупить, оперативно проведя тендер (центр может изготовить небольшую партию указателей самостоятельно). Пока нет ясности, на каких улицах появятся новые знаки. Как пояснили "Ъ" в Росстандарте, список объектов "будет определяться совместно с правительством Москвы".