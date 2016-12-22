Учреждение Росприроднадзора купит Mercedes-Benz за 7,8 млн рублей

Аукцион на поставку автомобиля Mercedes-Benz объявлен «Центром лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу». Максимальная цена контракта составляет 7,775 млн рублей. Как говорится в заявке, поставить машину необходимо в течение 10 дней. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал госзакупок

Федеральное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу» находится в ведении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Ранее, согласно сайту госзакупок, государственное предприятие «Российские сети вещания и оповещения» купило машину за 4,9 миллиона рублей, однако в публикации не упоминается характеристика автомобиля.