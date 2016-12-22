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Учреждение Росприроднадзора купит Mercedes-Benz за 7,8 млн рублей
Фото: AP Photo/ Kamran Jebreili
Аукцион на поставку автомобиля Mercedes-Benz объявлен «Центром лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу». Максимальная цена контракта составляет 7,775 млн рублей. Как говорится в заявке, поставить машину необходимо в течение 10 дней. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал госзакупок.
Федеральное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу» находится в ведении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).
Ранее, согласно сайту госзакупок, государственное предприятие «Российские сети вещания и оповещения» купило машину за 4,9 миллиона рублей, однако в публикации не упоминается характеристика автомобиля.
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