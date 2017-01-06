Запрет на ввоз иномарок без системы ЭРА-ГЛОНАСС, возможно, отложат

Первого января 2017 года вступили в силу требования Технического регламента Таможенного союза, согласно которым, все автомобили, впервые получающие паспорт технического средства (ПТС) в России, должны быть оснащены системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.

Многие производители, официально продающие автомобили в России, уже оснастили свои машин системой ЭРА-ГЛОНАСС или планируют сделать это в ближайшее время. Однако немало моделей (среди которых, например, "Лада Гранта", "УАЗ Патриот", Renault Logan) будут по-прежнему продаваться без такой системы, так как у них есть полученное ранее одобрение типа транспортного средства.

О планирующемся обязательном внедрении "Эры" для новых автомобилей было известно давно, но под конец прошлого года появилась информация о фактическом запрете на частный ввоз автомобилей из-за границы с 2017 года. В настоящее время таможня выдает ПТС на основании свидетельства о ­безопасности колесного транспортного средства, свидетельствующее, что машина соответствует требованиям Технического регламента и оснащена, в том числе, системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Как на практике будут оформляться на таможне подержанные иномарки пока не ясно, информация об этом появится только в первые рабочие дни января. Между тем, Госстандарт Белоруссии, также входящей в Таможенный союз, принял решение разрешить ввоз в страну и новых, и подержанных автомобилей без системы экстренного оповещения (здесь она называется ЭРА-РБ) до конца 2018 года. Возможно, подобное решение об отсрочке запрета на частный ввоз машин без "Эры" будет принято и в России.