Автовладельцы получили право покупать полисы ОСАГО в электронном виде

Автовладельцы теперь могут приобретать полисы ОСАГО в электронном виде через сайт страховой компании. 1 января вступили в силу поправки к закону "Об ОСАГО", которые позволяют заключать договор обязательной автогражданки в виде электронного документа.

Владимир Чистюхин. "Электронные продажи позволят существенно повысить доступность услуги ОСАГО и поднять сервис страховщиков на качественно новый, отвечающий современным требованиям финансового рынка уровень", - уверен заместитель председателя Банка России

За несколько дней до момента вступления поправок в силу президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс заверил журналистов, что страховщики ОСАГО готовы к обязательной продаже электронных полисов с 1 января.

"Российский союз автостраховщиков обеспечил компании дополнительным количеством договоров ОСАГО, заключаемых в виде электронных документов. Многие страховщики, не дожидаясь вступления в силу этой обязанности, начали уже в декабре предлагать соответствующую услугу своим клиентам", - сказал тогда Юргенс, отметив, что в декабре возможность заключения договора ОСАГО в электронном виде предоставляли 33 страховщика, их общая доля на рынке по объему собранной премии составляет почти 90%.

Как сообщалось ранее, старт продаж электронного ОСАГО состоялся 1 июля 2015 года, когда у автомобилистов появилась возможность пролонгации действующих договоров ОСАГО в тех страховых компаниях, где они были изначально заключены. С 1 октября 2015 года купить полис через Интернет стало можно в любой компании, осуществляющей данную услугу. Однако до 1 января 2017 г. продажа электронных полисов ОСАГО было правом, а не обязанностью страховых организаций. Всего с начала старта проекта Е-ОСАГО страховщики в добровольном порядке реализовали около 375 тыс. электронных полисов обязательной автогражданки, при этом ежегодно в РФ заключается порядка 40 млн договоров ОСАГО. Санкции для страховщиков

Банк России, в свою очередь, пообещал, что с 1 января 2017 года будет применять к страховым компаниям весь комплекс надзорных мер, вплоть до ограничения лицензии компании, за необоснованную приостановку продаж электронных полисов ОСАГО.

"Если окажется, что причина приостановки продаж Е-ОСАГО надумана, то это повлечет за собой весь арсенал надзорных действий, вплоть до штрафов и ограничения действий лицензий страховых компаний", - говорил ранее директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук

Кроме того, ЦБ РФ определил требования к бесперебойности и непрерывности работы сайтов страховщиков и Российского союза автостраховщиков (РСА) при электронных продажах полисов ОСАГО. Так, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки. При необходимости проведения плановых технических работ страховая компания будет обязана разместить не менее чем за сутки до их начала на главной странице своего сайта уведомление с указанием даты и времени их окончания. Такие работы страховщики смогут проводить не чаще одного раза в месяц в период с 22:00 до 08:00 по московскому времени.

Страховщики, а также Российский союз автостраховщиков не должны будут допускать возникновения условий, при которых их сайты и информационные системы не смогут обеспечить заключение договора в течение 30 минут с момента направления через сайт надлежащим образом оформленного заявления, возможность заполнения которого должна обеспечиваться в постоянном режиме.