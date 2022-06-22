НАТО признает Россию «прямой угрозой безопасности» альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что цена победы России на Украине для альянса будет выше, чем оказание помощи Киеву в течение длительного времени. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

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По его словам, саммит НАТО в Мадриде примет новую стратегическую концепцию, в которой назовут Россию «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности» альянса.

«Стратегическая концепция — 2022 обозначит Россию как наиболее значительную и прямую угрозу безопасности НАТО», — сказал он.

Ранее политолог Леонардо Пас Невес из бразильского Фонда Жетулиу Варгаса (FGV) рассказал, что страны — участницы Организации североатлантического договора (НАТО) на предстоящем саммите в Мадриде могут договориться об усилении присутствия своих военных контингентов у российских границ.