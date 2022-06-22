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19 минут назад

Столтенберг: цена победы России на Украине для НАТО будет выше, чем оказание помощи Киеву

Газета.Ru

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что цена победы России на Украине для альянса будет выше, чем оказание помощи Киеву в течение длительного времени. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

НАТО признает Россию «прямой угрозой безопасности» альянса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, саммит НАТО в Мадриде примет новую стратегическую концепцию, в которой назовут Россию «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности» альянса.

«Стратегическая концепция — 2022 обозначит Россию как наиболее значительную и прямую угрозу безопасности НАТО», — сказал он.

Ранее политолог Леонардо Пас Невес из бразильского Фонда Жетулиу Варгаса (FGV) рассказал, что страны — участницы Организации североатлантического договора (НАТО) на предстоящем саммите в Мадриде могут договориться об усилении присутствия своих военных контингентов у российских границ.

Саммит НАТО пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Его посетят около 5 тыс. человек — члены делегаций, представители различных организаций и журналисты. Саммит должны посетить 40 международных лидеров: 30 глав государств и правительств стран НАТО, а также главы Австралии, Австрии, Ирландии, Кипра, Мальты, Новой Зеландии, Финляндии, Швеции, Южной Кореи и Японии.

Азия,В мире,Йенс Столтенберг,Жетулиу Варгас,НАТО,
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