НАТО признает Россию «прямой угрозой безопасности» альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что цена победы России на Украине для альянса будет выше, чем оказание помощи Киеву в течение длительного времени. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.
По его словам, саммит НАТО в Мадриде примет новую стратегическую концепцию, в которой назовут Россию «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности» альянса.
«Стратегическая концепция — 2022 обозначит Россию как наиболее значительную и прямую угрозу безопасности НАТО», — сказал он.
Ранее политолог Леонардо Пас Невес из бразильского Фонда Жетулиу Варгаса (FGV) рассказал, что страны — участницы Организации североатлантического договора (НАТО) на предстоящем саммите в Мадриде могут договориться об усилении присутствия своих военных контингентов у российских границ.
Саммит НАТО пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Его посетят около 5 тыс. человек — члены делегаций, представители различных организаций и журналисты. Саммит должны посетить 40 международных лидеров: 30 глав государств и правительств стран НАТО, а также главы Австралии, Австрии, Ирландии, Кипра, Мальты, Новой Зеландии, Финляндии, Швеции, Южной Кореи и Японии.