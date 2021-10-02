Пентагон задумал расширить военное сотрудничество с Турцией

Глава Пентагона Ллонд Остин в ходе переговоров с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром выступил в пользу расширения военного сотрудничества между странами.

Фото: Reuters Reuters

Об этом сообщается на сайте сайте американского оборонного ведомства.

«Министр обороны Ллойд Остин побеседовал по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, чтобы обсудить возможности расширения и укрепления давних оборонных связей и обменяться мнениями по региональным проблемам, включая общую угрозу терроризма», — говорится в заявлении Пентагона.

В рамках беседы со своим турецким коллегой Остин подтвердил, что в Вашингтоне придают большое значение сотрудничеству с Анкарой в военной сфере, примером чему стало взаимодействие в Афганистане.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил (ВС) США Марк Милли и начальник Генерального штаба ВС Турции Яшар Гюлер провели переговоры, в рамках которых обсудили вывод сил из Афганистана и борьбу с терроризмом.