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Пентагон намерен расширить военное сотрудничество с Турцией

RT на русском
16 минут назад

Глава Пентагона Ллонд Остин в ходе переговоров с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром выступил в пользу расширения военного сотрудничества между странами.

Пентагон задумал расширить военное сотрудничество с Турцией
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщается на сайте сайте американского оборонного ведомства.

«Министр обороны Ллойд Остин побеседовал по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, чтобы обсудить возможности расширения и укрепления давних оборонных связей и обменяться мнениями по региональным проблемам, включая общую угрозу терроризма», — говорится в заявлении Пентагона.

В рамках беседы со своим турецким коллегой Остин подтвердил, что в Вашингтоне придают большое значение сотрудничеству с Анкарой в военной сфере, примером чему стало взаимодействие в Афганистане.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил (ВС) США Марк Милли и начальник Генерального штаба ВС Турции Яшар Гюлер провели переговоры, в рамках которых обсудили вывод сил из Афганистана и борьбу с терроризмом.

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