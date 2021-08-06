Рогозин: "Сармат" станет главной гарантией мирной жизни

"Коллектив "Красмаша" действительно бьется за "Сармат", понимая, что на ближайшие десятилетия это грозное оружие станет главной гарантией мирной жизни наших семей, наших детей и внуков", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

В пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что летные испытания "Сармата" начнутся в этом году и должны завершиться в 2022-м. По его словам, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна поступить в следующем году.