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Рогозин: "Сармат" станет главной гарантией мирной жизни на ближайшие десятилетия

ТАССиещё 1
1 час назад

Новейшая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования "Сармат" на ближайшие десятилетия будет гарантией мирной жизни. Такое мнение выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин: "Сармат" станет главной гарантией мирной жизни
Фото: ТАССТАСС

"Коллектив "Красмаша" действительно бьется за "Сармат", понимая, что на ближайшие десятилетия это грозное оружие станет главной гарантией мирной жизни наших семей, наших детей и внуков", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

В пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что летные испытания "Сармата" начнутся в этом году и должны завершиться в 2022-м. По его словам, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна поступить в следующем году.

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МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, основная специализация которого - разработка МБР морского базирования. По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюсы.
Азия,Дмитрий Рогозин,Сергей Шойгу,ГРЦ Макеева,РВСН,Роскосмос,
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