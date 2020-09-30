Ким Чен Ын провёл заседание на тему коронавируса

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что в ходе заседания были отмечены «некоторые недостатки», которые возникают в работе по пресечению угрозы распространения COVID-19.

Также были «глубоко исследованы и обсуждены» вопросы касательно «более интенсивного ведения государственной чрезвычайной противоэпидемической работы».