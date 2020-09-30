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Ким Чен Ын провёл заседание на тему коронавируса

RT на русскомиещё 5
3 часа назад
Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, в ходе которого была обсуждена борьба с коронавирусом.
Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Отмечается, что в ходе заседания были отмечены «некоторые недостатки», которые возникают в работе по пресечению угрозы распространения COVID-19.
Также были «глубоко исследованы и обсуждены» вопросы касательно «более интенсивного ведения государственной чрезвычайной противоэпидемической работы».
В конце августа Ким Чен Ын также собрал политбюро ЦК ТПК для обсуждения пандемии и тайфуна.
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