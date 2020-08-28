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Китай предлагает России создать «соевый союз» 

Sfera.fm и ещё 1 1 час назад
Китай предлагает России создать «соевый союз»
Фото: Sfera.fm
Во время видеоконференции, прошедшей 26 августа с участием министра экономического развития России Максима Решетникова, министр коммерции Китая Чжун Шань призвал к более тесному сотрудничеству с Россией по всем направлениям цепочки поставок сои.
В заявлении китайского министерства содержался призыв «совместить» свои основные районы производства сои и создать отраслевой союз.
Хотя Россия пока и не является крупным производителем сои, изменение климата приводит к увеличению посевов на севере страны, что делает вероятным рост производства в ближайшие годы.
США и Бразилия в настоящее время обеспечивают около 90% китайского импорта сои.
Предложение союза появилось после того, как Китай и Россия, на долю которой в настоящее время приходится менее 1% китайского импорта сои, подписали соглашение о сотрудничестве по сое в 2019 году с намерением увеличить импорт из России как минимум до 3,7 млн тонн к 2024 году.
Китай является крупнейшим в мире потребителем сои, потребляя в среднем 110 млн тонн в год, но его внутреннее производство составляет всего около 16 млн тонн в год.
Источник: agbz.ru
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Комментарии
Азия , Гонконг , Китай , Москва , США
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