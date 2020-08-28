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NHK: Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья 

Газета.Ru и ещё 83 3 часа назад
NHK: Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается уйти в отставку по состоянию здоровья, передает телеканал NHK.
В августе Абэ два раза посетил больницу в Токио, объяснив это необходимостью узнать результаты проведенных анализов. Однако, по данным телеканала, премьер-министр узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями. В связи с этим он решил уйти в отставку, чтобы его «состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений».
Беспокойство о здоровье Абэ усилилось после того, как в начале августа еженедельный японский журнал Flash сообщил, что в июле его рвало кровью.
У японского премьера язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Данное заболевание стало причиной отставки Абэ в 2006 году. Однако позже его состояние удалось стабилизировать и в 2012 году его снова избрали премьер-министром страны.
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