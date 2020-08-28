NHK: Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья 

В августе Абэ два раза посетил больницу в Токио, объяснив это необходимостью узнать результаты проведенных анализов. Однако, по данным телеканала, премьер-министр узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями. В связи с этим он решил уйти в отставку, чтобы его «состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений».

Беспокойство о здоровье Абэ усилилось после того, как в начале августа еженедельный японский журнал Flash сообщил, что в июле его рвало кровью.

У японского премьера язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Данное заболевание стало причиной отставки Абэ в 2006 году. Однако позже его состояние удалось стабилизировать и в 2012 году его снова избрали премьер-министром страны.