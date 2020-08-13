Россия обеспокоена атаками на авиабазу Хмеймим

"Террористы увеличили число обстрелов позиций правительственных войск и близлежащих населенных пунктов и не прекращают провокации в коридоре безопасности вдоль трассы М4. И в этой связи совместное патрулирование магистрали временно приостановлено, — сказала она. — Кроме того, особую озабоченность вызывают продолжающиеся попытки атаковать российскую базу Хмеймим. По поступающим сведениям, 10 августа было отражено очередное нападение с применением трех беспилотников. Очевидно, что достижение прочной стабилизации в идлибской зоне деэскалации возможно только при нейтрализации там террористического очага".
"Речь идет не только о целенаправленном разграблении национальных природных ресурсов, принадлежащих сирийцам, но и подрыве суверенитета и территориальной целостности этого государства, а также создание угроз региональной безопасности. Примечательно, что ради торговли нефтью из Заевфратья Вашингтон сделал исключение из собственных санкций. Эти санкции запрещают любые операции с сирийскими углеводородами. Вот такой фантастический дуализм", — подчеркнула дипломат.
"На политическом треке ожидаем, что с 24 августа в Женеве члены редакционной комиссии Конституционного комитета возобновят свою работу при содействии спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена, если этому не помешает эпидемиологическая обстановка", — заключила официальный представитель МИД РФ.