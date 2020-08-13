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Захарова заявила, что Россия обеспокоена атаками террористов на авиабазу Хмеймим в Сирии 

ТАСС 44 минуты назад
Россия обеспокоена атаками на авиабазу Хмеймим
Фото: ТАСС
Россия обеспокоена непрекращающимися попытками боевиков в Сирии атаковать российскую авиабазу Хмеймим с применением беспилотников. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Террористы увеличили число обстрелов позиций правительственных войск и близлежащих населенных пунктов и не прекращают провокации в коридоре безопасности вдоль трассы М4. И в этой связи совместное патрулирование магистрали временно приостановлено, — сказала она. — Кроме того, особую озабоченность вызывают продолжающиеся попытки атаковать российскую базу Хмеймим. По поступающим сведениям, 10 августа было отражено очередное нападение с применением трех беспилотников. Очевидно, что достижение прочной стабилизации в идлибской зоне деэскалации возможно только при нейтрализации там террористического очага".

По словам Захаровой, сложная ситуация наблюдается и на северо-востоке Сирии, которая еще больше осложняется акциями протеста арабского населения Заевфратья против действия курдских властей и незаконного присутствия США. В частности, недовольство местного населения вызывают нелегальная добыча и контрабанда сирийской нефти при поддержке США

"Речь идет не только о целенаправленном разграблении национальных природных ресурсов, принадлежащих сирийцам, но и подрыве суверенитета и территориальной целостности этого государства, а также создание угроз региональной безопасности. Примечательно, что ради торговли нефтью из Заевфратья Вашингтон сделал исключение из собственных санкций. Эти санкции запрещают любые операции с сирийскими углеводородами. Вот такой фантастический дуализм", — подчеркнула дипломат.

Говоря о гуманитарном треке, Захарова отметила возобновление и активизацию репатриации сирийских беженцев из Ливана, подчеркнув, что с начала месяца оттуда в Сирию вернулись более двух тысяч человек. "В этой связи хотелось бы вновь обратить внимание международного сообщества на необходимость оказания поддержки этому процессу, чтобы в том числе снизить социально-экономическую нагрузку на страны приема. Особенно на фоне трагических событий в соседнем Ливане", — указала она.

"На политическом треке ожидаем, что с 24 августа в Женеве члены редакционной комиссии Конституционного комитета возобновят свою работу при содействии спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена, если этому не помешает эпидемиологическая обстановка", — заключила официальный представитель МИД РФ.

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Комментарии
Азия , Политика , Мария Захарова , МИД , ООН , Конституционный комитет Госдумы , Сирия
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