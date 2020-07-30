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Южная Корея предложила Северной сплотиться ради борьбы с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Южная Корея предложила Северной сплотиться
Фото: Reuters
Министр объединения Южной и Северной Кореи Ли Ин Ён заявил, что Сеул готов сотрудничать с Пхеньяном ради борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».
В частности, южнокорейский политик выразил обеспокоенность в связи с возможным появлением инфекции в городе Кэсон на границе между странами.

«Больше всего я волнуюсь о здоровье населения Северной Кореи, которое может ухудшиться, и [я боюсь], что из-за этого людям будет все сложнее влачить существование», — рассказал министр.

Ли Ин Ён считает, что Сеул и Пхеньян должны сотрудничать при любой возможности — и не только в Кэсоне, но и в любой другой точке Северной Кореи. Он предложил странам сплотиться ради борьбы с COVID-19.
26 июля власти Северной Кореи сообщили о первом случае подозрения на коронавирус в стране: человек, у которого заподозрили инфекцию, незаконно прибыл в страну со стороны Южной Кореи и находился в городе Кэсон. Пациент помещен в жесткий карантин, выявляется круг контактировавших с ним людей.
Месяцом ранее, 22 июня, сообщалось о новой волне коронавируса в Сеуле. Пандемия в стране может продлиться еще несколько месяцев.
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Комментарии
Азия , В мире , КНДР , Кэсон , Пхеньян , Сеул
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