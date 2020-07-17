В Сеуле предложили провести новые переговоры с КНДР

Спикер южнокорейского Национального собрания Пак Бен Сок предложил КНДР провести переговоры между парламентами двух стран.

"Межкорейские отношения являются судьбоносными для Корейского полуострова. Наше Национальное собрание делает первый шаг, я официально предлагаю представителю Верховного народного собрания КНДР провести переговоры между парламентами Севера и Юга", — заявил Пак Бен Сок в своей речи в парламенте на церемонии по случаю 72-го Дня конституции РК.

В Южной Корее парламентом является Национальное собрание. Верховное народное собрание же — высший законодательный и представительный орган КНДР. C 2019 года его возглавляет председатель президиума Чхве Рен Хэ.

С начала июня отношения Сеула и Пхеньяна значительно обострились из-за непрекращающихся акций южнокорейских активистов, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что "его терпение закончилось".