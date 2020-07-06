Бубонная чума подбирается к восточным границам России

В городе Баян-Нур в китайском автономном районе Внутренняя Монголия объявили третий уровень эпидемиологической угрозы из-за обнаруженной у скотовода бубонной чумы. Местные власти предупредили о том, что существует угроза эпидемии и призвали жителей соблюдать ограничения до конца года. Неделей ранее несколько случаев заболевания нашли в соседней Монголии. Предположительно, люди заразились от сусликов.

Заболевшего чумой мужчину 4 июля госпитализировали в Баян-Нуре. День спустя в городе объявили третий уровень эпидемиологической опасности. Этот режим продлится до конца года. Согласно ему, местным жителям запрещено охотиться на сусликов, которые являются разносчиками болезни, и нужно сообщать об обнаружении мёртвых или больных животных. Всего существует четыре уровня эпидемиологической угрозы, первый — самый опасный, четвёртый — наименее серьёзный. Несмотря на то, что местные власти присвоили угрозе третий уровень опасности, они считают, что происходящее во Внутренней Монголии может перерасти в эпидемию.

В настоящий момент существует риск распространения эпидемии в этом городе, — сообщает правительственная газета China Daily. — Жители должны быть бдительными и использовать защитные средства, быстро докладывать о необычных симптомах.

Неделей ранее два случая бубонной чумы обнаружили в Монголии, в провинции, граничащей с российской Республикой Алтай. Однако российские специалисты заявили, что угрозы для россиян нет.

Чума — не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районов прививают, — передаёт РИА Новости слова советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева. — И потом, от чумы есть лекарство.

Как подчеркнул в статье для Forbes профессор политики в области здравоохранения и менеджмента в Городском университете Нью-Йорка Брюс Ли , время от времени несколько случаев заболевания бубонной чумой находят во многих странах. Для США эта цифра составляет в среднем семь заболевших в год.

По его словам, в основном вспышки происходят в тех областях, в которых обитают переносчики чумы — суслики, сурки и другие дикие грызуны. В Монголии мясо степного суслика считается деликатесом, поэтому люди там нередко заражаются от животных. При этом по-настоящему заразной является не бубонная чума, а лёгочная. Она возникает, когда бактерия-возбудитель заболевания проникает в лёгкие. Бубонной чумой можно заразиться от укуса инфицированных блох, которых переносят на себе грызуны. Чума лечится антибиотиками, которые наиболее эффективны на начальных этапах болезни. Если терапия не назначена вовремя, от заболевания можно умереть с вероятностью от 30%.

Китайские власти в последние месяцы остро реагируют на малейшую опасность возникновения эпидемии. В середине июня в Пекине из-за вспышки коронавируса перекрыли въезд в несколько районов. Жителям домов, где жили инфицированные, запретили выходить наружу, была развёрнута масштабная система тестирования. Быстрое распространение инфекции после того, как в стране объявили о победе над болезнью, заставило заговорить о второй волне эпидемии.

Но благодаря быстрым и жёстким мерам через две недели вспышку удалось подавить. В течении восьми последних дней число зарегистрированных случаев COVID-19 в Пекине не превышает десятка, 5 июля был обнаружен всего один новый инфицированный. Всего за время вспышки в Пекине, связанной с оптовым продуктовым рынком «Синьфади», заразились 334 человека.