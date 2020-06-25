Почему Япония отказалась от американской ПРО

Япония отказывается от плана развертывания американской системы ПРО наземного базирования Aegis Ashore, которая ранее рекламировалась как средство защиты от ракетно-ядерных угроз со стороны Северной Кореи. С чем связано решение Токио, — в материале «Газеты.Ru».

На прошлой неделе министр обороны Таро Коно посетил штаб-квартиру правительства префектуры Ямагути (расположена в регионе Тюгоку на острове Хонсю), чтобы извиниться перед местными чиновниками за проблемы, вызванные запланированным развертыванием в этом регионе системы противоракетной обороны Aegis Ashore, пишет The Japan Times.

«После обсуждения в Совете национальной безопасности мы приняли решение отменить развертывание системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита», — сказал Коно собранию законодателей Либерально-демократической партии.

Это решение последовало за внезапным заявлением Таро Коно от 15 июня о том, что Япония прекратила подготовку к развертыванию двух батарей системы ПРО производства США , сославшись при этом на технические проблемы и рост расходов на фоне сильного сопротивления со стороны местного населения.

На встрече с ЛДП, часть которой была открыта для СМИ, Коно также сказал, что министерству обороны страны было сложно выбрать альтернативные районы для стартовых позиций американской системы ПРО.

В 2017 году Япония приняла решение использовать батареи Aegis Ashore для усиления обороны страны от ракетно-ядерных угроз со стороны Северной Кореи. Газета «Асахи Симбун» тогда сообщала, что в северной части Японии в качестве позиционных районов для размещения системы рассматриваются база Сил самообороны Камо в Ога, префектура Акита и база Садо, префектура Ниигата. В южной части Японии развертывание элементов системы ПРО предполагалось на базе Униcима (остров Цусима) и базе Фукудзима в Гото, обе — в префектуре Нагасаки

Однако при отказе от Aegis Ashore полагаться только на корабельные средства ПРО, которыми оснащены некоторые эсминцы Морских сил Самообороны Японии (четыре ЭМ типа «Конго», аналог американских эсминцев УРО типа «Арли Берк»), «было бы плохой идеей», считает министр обороны Таро Коно.

Принимая во внимание разработку Пекином и Пхеньяном новых баллистических ракет, боевые блоки которых трудно перехватить, министр обороны сказал, что Японии необходимо «подумать над тем, что мы будем делать, чтобы реагировать на такие угрозы в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Таро Коно также сказал, что существующие эсминцы с потенциалом ПРО и зенитные ракетные системы «Патриот» РАС-3, находящиеся на оснащении Сил самообороны Японии и являющиеся вторым эшелоном противоракетной обороны, защитят нацию лишь «на время».

В ближайшем будущем в Японию предполагаются поставки модернизированных противоракет корпорации «Raytheon» SM-3 Block IB/IIA и зенитных ракетных систем «Патриот» PAC-3 с улучшенными возможностями по борьбе с баллистическими ракетами.

Эта модификация ЗРС получила название «Патриот» PAC-3MSE (Missile Segment Enhancement), где введена новая ракета с увеличенной дальностью, предназначенная для борьбы с тактическими баллистическими ракетами на дальностях до 30 км против 20 км у оригинального варианта.

Подразделения Aegis Ashore предназначались для дополнения боевых возможностей эсминцев.

«Я рад, что беспокойство среди местных жителей исчезло», — заявил губернатор префектуры Акита Сатаке Норихиса, добавив, что министр обороны Коно сказал ему по телефону, что центральное правительство не будет размещать подразделения Aegis Ashore в стране в дальнейшем.

«Но мне интересно, для чего были эти два с половиной года (с момента одобрения кабинетом министров Японии решения на размещение батарей Aegis Ashore)», — сказал Сатаке.

Тем временем губернатор префектуры Ямагути Цугумаса Мураока сказал, что он «благодарен» за «быстрое решение правительства».

Позже министр обороны заявил, что правительство будет продолжать обсуждать оборонные потребности страны с правящими партиями и Соединенными Штатами в дополнение к переговорам в Совете национальной безопасности.

Однако Коно так и не дал ясного ответа на вопрос — если министерство обороны Японии изучает возможность нанесения ударов по иностранным военным базам (идею, предложенную некоторыми членами ЛДП Японии), как это будет соотноситься с конституцией Японии, в которой прописан отказ от подобных действий.

В среду правительство страны начало пересматривать свою политику национальной безопасности после решения приостановить план развертывания Aegis Ashore. Утверждается, что основной темой подобных обсуждений является вопрос, должна ли Япония обладать способностью наносить удары по вражеским базам. Этот вопрос стал актуален после того, как премьер-министр Синдзо Абэ недавно заявил, что хочет рассмотреть такую возможность в рамках дискуссий по национальной безопасности.

Этот процесс стартовал на недавней встрече между Абэ, Коно и двумя другими ключевыми министрами кабинета, которые являются членами правительственного Совета национальной безопасности. Таро Коно сообщил о приостановке плана развертывания системы ПРО производства США, после чего последовали дискуссии о том, как нации следует готовиться к борьбе с угрозами со стороны баллистических ракет вероятных противников.

Правительство Японии проведет интенсивные обсуждения по этой тематике в течение лета, планируя произвести первый пересмотр своей стратегии национальной безопасности, который был составлен в 2013 году. Руководство Японии также предполагает изменить руководящие принципы национальной обороны и среднесрочную программу наращивания возможностей в сфере обороны, которые были приняты в 2018 году. Решения по итогам обсуждений будут отражены в бюджетных запросах на 2021 год, пишет The Japan Times.

Премьер-министр Синдзо Абэ заявил на пресс-конференции на прошлой неделе, что его администрация проведет обстоятельные дискуссии по национальной безопасности в Совете национальной безопасности этим летом, чтобы разработать новую стратегию и оперативно ее реализовать.

Как ранее писала «Газета.Ru», Aegis Ashore («Иджис Эшор») — это версия корабельной системы «Иджис», стоящей на вооружении ВМС США. Часть оборудования, имеющая сугубо морскую специфику, с «Иджис Эшор» при развертывании в наземном варианте демонтируется. Стальное сооружение высотой в четыре этажа весит около 900 т и воспроизводит надстройку крейсера с управляемым ракетным вооружением типа «Тикондерога». Внутри здания размещаются комплекты радиоэлектронной аппаратуры. «Иджис Эшор» состоит из РЛС типа AN/SPY-1 и устройств вертикального пуска Мк41 для 24 противоракет «Standard» SM-3 Block IB.

По первоначальным планам, в Японии предполагалось развернуть системы противоракетной обороны «Иджис Эшор» в двух позиционных районах вдоль западного побережья страны, чтобы наряду с эсминцами с потенциалом стратегической ПРО полностью прикрыть территорию страны от северокорейских баллистических ракет. Теперь этим планам не суждено осуществиться.

Решение о развертывание системы ПРО «Иджис Эшор» на территории Японии вызывало однозначно отрицательную реакцию у соседей.

Все дело в том, что пусковая установка Мк41 может быть оперативно переснаряжена с противоракет SM-3 на стратегические крылатые ракеты «Tomahawk», предназначенные для удара по наземным объектам.

«Поэтому размещение элементов ПРО на Японских островах вызывает большую обеспокоенность, прежде всего, Китая и, естественно, затронет Россию», — отметил заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко в беседе с «Газетой.Ru».

«Несмотря на отказ Токио от развертывания системы Aegis Ashore на национальной территории, проблема укрепления ПРО Японии отнюдь не окончательно снята с повестки дня. Вполне возможно, что в этой сфере последуют какие-то иные решения и ожидать их уже можно в ближайшее время», — пояснил «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам военачальника, возможности ближайших соседей Японии в плане нанесения ракетно-ядерных ударов только растут. Поэтому усиление противоракетной обороны Японии вопрос предопределенный, весь вопрос только в конкретных системах и сроках их развертывания.