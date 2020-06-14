Японские читатели: с чего Россия будет возвращать нам острова? 

«Путин заявил, что „северные территории“ — это для россиян наша семья и наш дом… Он призвал голосовать за поправки в российскую Конституцию». Об этом пишет японская Yomiuri shimbun.

Выступая 12 июня на торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня России , Путин сказал, что «северные территории» и аннексированный у Украины полуостров Крым «являются для российского народа родиной» и тем самым продемонстрировал, что это российская земля. «Они входят в нашу семью и являются нашим домом. Для каждого из нас все земли от Калининграда до Курил являются нашей Родиной. Наша любовь к ней сродни нашей любви к нашим матерям. Она дает нам силы и надежду». С этим заявлением он обратился к собравшимся по случаю торжеств, связанных с праздником Дня России, знаменующим собой возрождение новой России после распада бывшего Советского Союза. 1 июля в России ожидается проведение всенародного голосования, которое должно утвердить поправки к Конституции страны, открывающих путь к нахождению Путина на посту президента страны вплоть до 2036 года.

Многие считают, что такие заявления Путина рассчитаны на подъем патриотических настроений в народе России и имеют цель увеличить поддержку россиянами новых поправок в российскую Конституцию.

Одновременно министерство обороны России 12 июня заявило, что в состав боевого военно-морского флота России введен стратегический атомный подводный ракетоносец «Князь Владимир», вооруженный стратегическими баллистическими ракетами, способными достигнуть территории США . Тем самым накануне голосования российские власти стремятся повысить международный авторитет России.

Эта новость получила многочисленные комментарии японских читателей

Для России это вопрос не только территориальный. Это еще и вопрос стратегический. Никогда ни один остров она нам не отдаст. На данном этапе Японии следует прекратить всякую экономическую поддержку России.

tonkun

Такие заявления указывают на то, что у России отпало всякое желание возвращать нам острова. Надо было договариваться об этом с Ельциным, который поставил точку в «холодной войне».

Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова? Если уж Япония не может добиться возврата территорий у Южной Кореи , то что уж говорить тогда о России и Китае

А может лучше обратить свои взоры на Америку? Ведь Россия не возвращает нам острова только из-за Америки. Разве японцам это непонятно? Россия и Америка находятся «на ножах», а Япония является верным вассалом США. Так с чего же Россия будет нам возвращать острова?

Как собирается решать территориальную проблему наш премьер Абэ после таких заявлений Путина? Он не смог решить проблемы заложников, выкраденных Северной Кореей . Он не может решить проблему «северных территорий». Его политическая судьба в огромной опасности. Все его политические заявления предстают теперь перед японским народом не более, чем совершенным пустословием!

Ну хорошо, даже если допустить, что русские вернут нам острова. Но ведь японцы там уже давно не живут. Придется выгонять обосновавшихся там россиян. А это невозможно. Они ведь не виноваты в том, что была война и их страна захватила эти территории, словно «вор на пожаре». Если уж подходить к этому вопросу практически, то нужно было бы эти острова выкупить (если нам их продадут). Ну, по типу Аляски . Кстати, это самый мирный путь.

Вести переговоры с коммунистическими странами — это ошибка. Чтобы добиться здесь результата, нужно крепко ненавидеть своего противника. Япония должна вместе с другими странами Запада полностью изолировать Россию экономически, довести до всего китайского народа информацию о преступлениях китайского режима на площади Тяньаньмэнь, содействовать падению северокорейского режима, разорвать дипломатические отношения с Южной Кореей.

himajin

Подавляющая военная мощь. Подавляющее экономическое могущество. Без двух этих факторов у нас ничего не поучится. У Японии нет ни военной силы, ни экономического могущества. Вот если нам удастся их приобрести, тогда мы сможем, наверное, поправить поведение России и Китая.

В ответ на такие заявления путина Япония сразу же должна выдвигать свои возражения. Если не исправить японскую привычку откладывать все в дальний ящик, то ничего не добьемся. У России нет ни малейшего желания возвращать нам острова. Территориальную проблему не решить, все время выставляя себя дураком.

Отобранная у нас таким образом земля больше к нам не вернется. Нужно смотреть, как бы «их домом» не стал еще и остров Хоккайдо.

Сейчас лучше от России отойти. Сегодня на японские земли, как на «свой дом» нацелился еще и Китай. Нельзя допустить, чтобы острова Сэнкаку стали «китайским домом».

kokutai iji Сейчас Россия не намерена возвращать нам острова. Но у нее, с населением, почти равным населению Японии, просто не хватит сил удерживать такую огромную территорию. И продолжительность жизни у них гораздо ниже японской. У нас есть шанс в том, чтобы не нервничая, дождаться ослабления России. До этого нужно просто не обращать на них внимания, не поддаваться на их давление и готовиться к чрезвычайным обстоятельствам.

dommai

Россия не вернет нам ни миллиметра «северных территорий». Не надо тешить себя иллюзиями. К России нужно относиться, как ко враждебному государству, жестко реагируя на все ее действия. Не платить России ни копейки за использование рыбных ресурсов Курил. На Хоккайдо поставить ракетные дивизионы, чтобы их было видно с самой южной точки Курильской гряды. Сдерживание России — это наиболее близкий путь к возврату островов.

Создается впечатление, что в Японии сейчас больше заботятся о новом русском населении «северных территорий», чем о тех японцах, которые там жили и их потомках. Россия ни в малейшей степени не собирается возвращать нам острова. Посмотрите хотя бы, как активно осваивает она экономически Кунашир и Итуруп. Если мы будем и дальше так же просительно смотреть на Россию, то эта трагедия с островами будет продолжаться еще сотни лет.

japan

Как бы мы ни причитали, что «северные острова» и острова Такэсима захвачены у Японии незаконно, от этого ничего не меняется. У Японии есть силы самообороны, но они и пальцем боятся пошевелить. Так мы скоро уступим Китаю и острова Сэнкаку. Независимо от того, признает или не признает мир такую ситуацию, наши острова все равно находятся под чужим контролем. Правда всегда на стороне сильного. В мире не проходит тезис «нужно вести диалог, и тогда тебя поймут». Держись, Япония!

Да, всем нам хотелось бы, чтобы «северные острова» вернулись к нам. Но заявления Путина типа «Курильские острова — это наша семья и наш дом» означают, что лучше нам от идеи их возврата уже отказаться. Эти заявления российского президента означают, что у России нет ни малейшего желания возвращать нам острова. У Японии остаются только экономические меры воздействия на Россию.

До тех пор, пока будет существовать японско-американский договор безопасности, до тех пор, хотя бы и «полувечно», «северные острова» к нам не вернутся. Потому что Япония всегда сможет на них развернуть свое и американское вооружение типа тех же систем ПВО «Aegis Ashore» и т.д.

Все, это конец. Путин яснее ясного дал понять, что никакого разговора о возврате «северных территорий» быть не может. В этих условиях хватит нам тратить деньги на любые квази-проекты по совместной хозяйственно-экономической деятельности на островах. России ни в чем не уступать. Рассматривать ее таким же враждебным государством, как и Китай.

Не следует забывать, что после окончания войны прошло уже слишком много времени. На «северных островах» уже родилось и выросло много русских людей, и вернуть нам эти территории уже невозможно.

Поэтому сейчас нужно сосредоточиться на реальных проблемах. Не уступать ни пяди Южной Корее, которая фактически оккупировала острова Такэсима и Китаю, который создает острую проблему вокруг островов Сэнкаку. Особенно в отношении Такэсимы. Здесь нужно не просто протестовать, но и использовать все возможные рычаги давления на Корею.

Япония не умеет вести переговоры. Почему было не согласиться на 2 острова, а судьбу остальных решить потом путем переговоров? Япония хочет обязательно одним махом получить все острова, но Россия пойти на такой шаг не может.

У японской стороны возобладали желания. А стратегически мыслящих людей у нее нет, как нет и людей, до конца понимающих остановку. Остается только с сожалением констатировать, что Япония упустила свой шанс.

На «северных островах» уже родилось и выросло несколько новых поколений россиян. Так что речь идет не только о том, что острова нам не отдаст правительство России . Нам их не отдаст и российский народ. А вот что касается японцев — бывших жителей островов, то их осталась всего лишь горстка.

biver

Россия не будет возвращать Японии территории, которые она получила по результатам войны (во всяком случае, в России так считают). Поражение в войне приносит и такие результаты. Сегодня, спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны, нужно прямо смотреть в глаза реальности. Да это, достойно сожаления. Но не лучше ли сейчас Японии думать о будущем, и вкладывать силы и налоги в свой народ. Нужно занять такую позицию, чтобы это Россия просила нас забрать «северные острова».

О чем вы говорите? В военных планах России была оккупация не только Курил, но и острова Хоккайдо! В России не только не думают о возврате Японии «северных островов». Там проходят демонстрации за то, что и Хоккайдо принадлежит России. Японский народ и не знает, что после поражения Японии в войне у нее были герои, которые сражались за то, чтобы защитить Хоккайдо от советской агрессии.

Нужно правильно воспитывать подрастающее поколение.

Вернуть «северные острова» уже невозможно. Изгнать оттуда россиян уже не получится. Поэтому нужно биться уже не за территории, а за акваресурсы вокруг островов. Это было бы гораздо выгоднее для Японии.

Вот что получается, когда решение сложных проблем власти откладывают в долгий ящик. Вреда от такой политики гораздо больше, чем пользы.

Наверное, Россия никогда не пойдет на реальные переговоры с нами, если будет видеть для себя в них только потери. Если уж мы говорим о достижении практических результатов в мирных переговорах с Россией, то должны дать ей что-то ощутимое, пойти на серьезные уступки.