Гонконг затянул Китай в глубочайший кризис 

Изначально толчком к вспышке протестов в Гонконге стала попытка принять закон об экстрадиции и возможности выдавать граждан полуострова властям материкового Китая.

9 июня 2019 года на мирный протест вышло более миллиона граждан Гонконга, чтобы сбить протесты руководитель региона Керри Лам 15 июня объявила, что обсуждение законопроекта приостановлено, а 9 июля — что его вообще не будет. Но ситуация уже вышла из-под контроля, начались поджоги и разрушения в городе, манифестанты атаковали метро, железные дороги и по сути частично заблокировали жизнь в городе. Полиция также не осталась в долгу — используя слезоточивый газ, резиновые пули, было произведено несколько тысяч арестов. Прямой разгон протестов многие эксперты ожидали к 1 октября 2019 года — к 70-летию образования КНР. Однако власти страны приняли тактику «изматывания» в надежде, что протест постепенно истощит сам себя, к тому же начнутся противоречия между протестующими и «озабоченными гражданами», прежде всего владельцами мелкого бизнеса, которые стали стремительно терять свой доход.

Но пандемия внесла свои коррективы и очевидно выбран жесткий, но максимально легитимный вариант: к августу 2020 года ввести в действие законопроект, нацеленный на «предотвращение, пресечение и наказание» тех, кто представляет угрозу национальной безопасности. В резолюции упоминаются четыре преступления, которые должны быть затронуты новым законом: сепаратизм, подрывная деятельность, терроризм и вмешательство иностранцев в дела Гонконга. Хотя его окончательное содержание не ясно, не исключено, что правительство специального административного района должно будет создать новые институты для обеспечения безопасности, а также разрешить материковым службам безопасности работать в городе «при необходимости». И это создает массу коллизий с местным законодательством, в том числе возможность прослушивать телефонные разговоры, совершать обыски и аресты. Важен и статус пребывания подразделений армии Китая в Гонконге, которые должны подчиняться местному, а не материковому законодательству. В любом случае атаке подвергается один из столпов «переходного периода» для Гонконга — сохранение прежнего характера законодательства.

Tang Yan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Другой столп — сохранение статуса гонконгского доллара — тоже пытаются аккуратно изменить, например, предлагая ввести кибервалюту на основе гонконгского доллара, японской йены и корейской воны, а затем отдать её под управление Народного банка Китая и в конечном счёте слить её с активно вводимой суверенной кибервалютой КНР.

Сейчас протестное движение приобрело качественно иной характер. Прежде всего протесты, которые с новой силой возобновились в мае 2020, проходят при очевидной как минимум моральной поддержке США, что придает новые силы протестующим. Трамп предлагает лишить Гонконг особого статуса, заявляя, что это повлияет на «весь спектр соглашений», которые США заключили с Гонконгом, «за некоторыми исключениями». Таким образом проблема Гонконга встраивается в общую систему давления на Китай и, как следствие, будет постоянно разжигаться внешними силами

Сам же протест вошел в затяжную и практически безвозвратную фазу — на позитивное и мирное решение путём переговоров уже мало кто рассчитывает. В обществе появляется новый слой людей, которые уже профессионально начинают заниматься протестами, выливающимися в мародерство и создание хаоса на улицах.

Во-вторых, произошла иррационализация протеста, когда ряд лозунгов протестующих пересёк некие «красные линии» переговорного процесса. Если часть требований власти по сути выполнили, например, сняли с обсуждения закон об экстрадиции, то жесткий лозунг «Гонконг — это не Китай» представляется просто неприемлемым и необсуждаемым для властей, равно как и лозунг «Свободный Гонконг — революция сейчас!». Власти КНР также не стали выдвигать какую-то свою позитивную программу (например, продление особого статуса Гонконга).

В-третьих, агрессивность нынешней фазы протестного движения характеризуется и нарастанием его аморфности, распадением на множество несвязанных и даже неоформленных групп, которые собираются лишь на моменты выступлений. Они не имеют поэтапного плана реформ, только декларируют конечную цель окончательного отделения от Китая. Таким образом, официальным властям не с кем и нечего обсуждать, а классическая «тактика пчелиного роя», к которой прибегают протестующие, приводит к тому, что власти и полиция борются с некой аморфной массой. И хотя среди них выделились некоторые ключевые персоны, они скорее выступают как независимые ораторы, а не как лидеры протестующих. Например, Джошуа Вонг, который уже был принят в высоких собраниях США, Европы и Тайваня, призывает к большей автономии и «самоопределению», другие же — к полной независимости Гонконга.

В-четвертых, это постепенная, но при этом явная эскалация конфликта и нежелания идти ни на какие переговоры с властями и вырабатывать общую позицию. Власти также усиливают свою жесткость и 4 июня 2020 года впервые за все историю Гонконга власти запретили «ночное бдение» в парках, прежде всего в парке Виктория, со свечами в память о событиях на площади Тяньаньмэнь 1989 года — это вновь привело к столкновению с полицией.

Таким образом, мы имеем глубочайший, самый затяжной и массовый в новейшей истории КНР кризис. Чем бы ни закончилась ситуация в Гонконге, проигрывают все. Гонконг теряет свою привлекательность как стабильный и спокойный финансовый центр, его экономика сократилась в 2019 году на 1,2%, а в 4-м квартале — на 2,9%, удар нанесён по гостиничному бизнесу, туризму, образованию. По прогнозам на 2020 год сокращение ВВП даже без учёта коронавируса составит −5,8⁠%, а с учётом новой ситуации упадёт более, чем на 10%. Нанесён удар и по имиджу КНР, на территории которой уже год разрастается протестный центр. Это всё показало и сложность реализации теоретически очень перспективного формата «одна страна — две системы» хотя считать это системным кризисом вряд ли имеет смысл.