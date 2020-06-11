В Южной Корее за сутки выявили 45 случаев заболевания коронавирусом 

Все новости на карте

Южной Корее за прошедшие 24 часа зафиксировали 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.

Как передаёт РИА Новости, общее число выявленных случаев в стране достигло 11 947, из них более 10,6 тыс. выздоровели.

С начала эпидемии в стране скончались 276 пациентов с коронавирусом.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением COVID-19.