Как Япония вышла из коронакризиса без карантина 

Япония начала отменять режим чрезвычайного положения, введённый из-за эпидемии COVID-19. Впрочем, меры самоизоляции в этой стране никогда не были особенно строгими: вместо запретов и штрафов власти полагались на сознательность граждан. Спустя несколько месяцев жизни в таком режиме стало понятно, что он работает.

Япония, как и Швеция , изначально предпочла жёсткому карантину лишь частичные ограничения. Причём, согласно местной конституции, японские власти не имеют права принуждать магазины и кафе закрыться, а граждан — сидеть дома. Это эхо эпохи милитаризма. После окончания Второй мировой войны Япония метнулась в другую крайность, отказавшись от армии в качестве средства нападения и существенно урезав полномочия государства.

Поэтому японские власти имели право закрыть только государственные объекты: школы, парки и правительственные здания. Когда в Токио был введён режим чрезвычайного положения, государственные служащие прошли маршем по улице с плакатами на японском и английском, призывающие людей не выходить из дома, чтобы убедить их добровольно соблюдать режим изоляции. Рестораны попросили закрываться в 20:00 и переставать подавать алкоголь часом раньше. Для большинства японцев, которые любили заскочить в подобные заведения после рабочего дня, этого оказалось достаточно, чтобы отнять у них всякую мотивацию туда ходить.

Наибольшее беспокойство у властей вызывала «Золотая неделя» — период майских праздников, когда японцы обычно навещают родных. Но опасения оказались напрасными: железные дороги отчитались, что за этот период ими воспользовались только 5% от обычного числа пассажиров. Число прохожих на улицах Токио, судя по данным с мобильных телефонов, упало на 60%. Хотя убедить людей не ходить на работу оказалось сложнее: пассажиропоток в будние часы пик сократился только на 18%.

Moritz Wolf/Global Look Press

Недостаток принуждения со стороны властей был с лихвой компенсирован травлей нарушителей со стороны самих граждан. Кампании с целью пристыдить тех, кто не сидит дома, приобрели масштаб «интернет-линчеваний», сообщает издание The Japan Times. «Сознательные граждане» вычисляют автомобили с номерными знаками других префектур и подвергают их вандализму или просто оставляют владельцу записку с требованием убираться в родной регион. Магазины и кафе, которые приняли решение не закрываться, получают письма с угрозами и требованием прекратить работу.

На некоторое время чуть ли не главным объектом троллинга в стране стала женщина, которая приехала из префектуры Яманаши в Токио несмотря на то, что у неё был подтверждённый диагноз COVID-19. Пользователи Интернета поставили перед собой задачу — вычислить её Twitter-аккаунт, место работы и имя, а затем принялись унижать ту, которая, как им показалось, ею являлась. Кондитерскому магазину, в котором работала подвергшаяся травле женщина, пришлось выпускать официальное заявление о том, что их сотрудница не имеет ничего общего с известной нарушительницей карантина. Японские социологи считают это проявлением общественной сознательности, которая вышла за рамки адекватности.

Они действительно убеждены, что поступают правильно, обеспечивают соблюдение правил там, где полиция бессильна, — приводит The Japan Times слова Мафуми Юсуи, профессора социальной психологии в Высшей школе университета Ниигата Сейрио. — По этой логике, они рассматривают женщину из Яманаши не как объект травли, а как настоящую угрозу обществу, которая должна быть наказана.

Аналитики также отмечают, что в борьбе с коронавирусом в Японии помогают коллективистская культура в целом, предполагающая заботу о других, а также традиция мытья рук и ношения масок. На данный момент в стране зарегистрировано 16 120 заражённых и 697 умерших. Впрочем, существуют опасения, что эти цифры существенно занижены, так как в Японии на коронавирус тестируют только тех, кто попадает в больницу в тяжёлом состоянии. Тем не менее устойчивое снижение заболеваемости в последние дни позволило правительству отменить чрезвычайное положение в 39 префектурах, а также открыть парки и общественные объекты.