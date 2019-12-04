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Ким Чен Ын на белом коне проехал по местам боевой славы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 14 часов назад
Ким Чен Ын вновь посетил священную гору на белом коне
Фото: РИА Новости
Северокорейский лидер Ким Чен Ын проехал верхом на белом коне по местам, где в годы Второй мировой войны располагались лагеря антияпонских партизан, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
ЦТАК сообщает, что у подножия священной для корейцев горы Пэктусан Ким Чен Ын «вместе с сопровождающим его командным составом на боевых лошадях мчался во весь карьер» и «трогательно вспоминал кровавую историю партизан, которые пролили горячую алую кровь на просторах Пэкту», передает ТАСС.
Ким Чен Ын велел усилить идеологическое воспитание молодежи, чтобы жители страны «прониклись революционным духом Пэкту». По его мнению, это поможет КНДР преодолеть существующие в стране трудности.
Он обвинил «империалистов» в «беспрецедентной блокаде и давлении». Однако, заявил северокорейский лидер, «партия, армия и народ» КНДР продолжают «строительство могучей и процветающей социалистической Родины».
Ким Чен Ын призвал «претворить в жизнь революционные традиции Пэкту».
Осмотрев партизанские лагеря, Ким Чен Ын поднялся на гору.
В октябре Ким Чен Ын уже поднимался на священную гору на белом коне.
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Теги:
Азия , В мире , Чен Ким , ИТАР-ТАСС
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