СМИ: в Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Митинг за возвращение «северных территорий», как в Японии называют южную часть Курильских островов, прошел в воскресенье в Токио. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что в митинге приняли участие порядка 500 человек, включая бывших японских жителей этих территорий. От японского правительства в мероприятии принял участие министр по делам Окинавы и «северных территорий» Сэйити Это. «Мы продолжим добиваться взаимного понимания и всецело поддерживаем дипломатические переговоры [по этому вопросу]», — отметил он, выступая перед собравшимися.

Губернатор самой северной префектуры Хоккайдо, который также принял участие в митинге, подчеркнул, в свою очередь, что «от всего сердца» надеется, что «северные территории будут возвращены [Японии] как можно скорее». По завершении выступлений собравшиеся прошли колонной по центру Токио скандируя лозунги с требованием «вернуть северные территории» Японии.