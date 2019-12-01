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СМИ: в Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы 

ТАСС + ещё 8 15 часов назад
ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Митинг за возвращение «северных территорий», как в Японии называют южную часть Курильских островов, прошел в воскресенье в Токио. Об этом сообщило японское общественное телевидение.
Отмечается, что в митинге приняли участие порядка 500 человек, включая бывших японских жителей этих территорий. От японского правительства в мероприятии принял участие министр по делам Окинавы и «северных территорий» Сэйити Это. «Мы продолжим добиваться взаимного понимания и всецело поддерживаем дипломатические переговоры [по этому вопросу]», — отметил он, выступая перед собравшимися.
Губернатор самой северной префектуры Хоккайдо, который также принял участие в митинге, подчеркнул, в свою очередь, что «от всего сердца» надеется, что «северные территории будут возвращены [Японии] как можно скорее». По завершении выступлений собравшиеся прошли колонной по центру Токио скандируя лозунги с требованием «вернуть северные территории» Японии.
Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Японская сторона регулярно выражает протесты в связи с деятельностью РФ в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
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Теги:
Азия , Передача Курил Японии , МИД , ИТАР-ТАСС , Окинава , Япония
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