Япония заявила о готовности продолжить диалог по Курилам

Правительство Японии планирует продолжить переговоры с Россией в вопросе территориального спора из-за Курильских островов. Такое заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, сообщает Ura.ru.

Курилы и пустота Он уточнил, что переговоры продолжатся в соответствии с базовой позицией Японии, а желаемым результатом должно стать заключение мирного договора.

По словам Суга, в последнее время странам уже удалось достичь определенных успехов. В чaстности, предстaвитель кaбминa Японии отметил рост товaрооборотa и зaпуск пилотных проектов нa Курилaх.