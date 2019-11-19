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В мире

Япония заявила о готовности продолжить диалог по Курилам 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Япония сделала заявление о Курилах
Фото: РИА Новости
Правительство Японии планирует продолжить переговоры с Россией в вопросе территориального спора из-за Курильских островов. Такое заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, сообщает Ura.ru.
Названа настоящая цена за Курилы
Курилы и пустота Он уточнил, что переговоры продолжатся в соответствии с базовой позицией Японии, а желаемым результатом должно стать заключение мирного договора.
По словам Суга, в последнее время странам уже удалось достичь определенных успехов. В чaстности, предстaвитель кaбминa Японии отметил рост товaрооборотa и зaпуск пилотных проектов нa Курилaх.
Ранее на новый уровень вывести переговоры с Россией о южных Курильских островах намерен премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом он заявил перед вылетом во Владивосток на Восточный экономический форум, в ходе которого встретится с Владимиром Путиным. Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН затруднился сказать, каким может быть этот «новый уровень».
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Комментарии4 
Теги:
Азия , В мире , Синдзо Абэ , Валерий Кистанов , Владимир Путин , РАН , РИА Ura.ru , Япония
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