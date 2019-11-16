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На улицы Гонконга вышли солдаты Китая 

Lenta.ru + ещё 4 41 минуту назад
На улицы Гонконга вышли солдаты Китая
Фото: Associated Press
Солдаты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые появились на улицах Гонконга с начала антиправительственных протестов — их отправили разбирать баррикады. Об этом сообщает South China Morning Post.
Несколько десятков военнослужащих гонконгского гарнизона вышли на одну из ранее заблокированных демонстрантами улиц рядом с университетом. Они были одеты в шорты и футболки, катили тележки и несли с собой красные ведра.
Солдаты собрали на тротуаре кирпичи, из которых была построена баррикада, таким образом освободив проезд. В этом им помогали волонтеры из числа местных жителей, а также полицейские и пожарные.
Как объяснил журналистам один из военных, власти Гонконга не просили их этим заниматься. «Мы сами приняли в этом участие! Остановить насилие и покончить с хаосом — наша задача», — приводит издание его слова.
Размещенный в Гонконге контингент НОАК в прошлый раз выдвигался куда-либо примерно год назад — тогда около 400 китайских солдат помогали местному населению справиться с последствиями тайфуна.
В ходе протестов, участники которых выступают в том числе против властей Китая, контингент китайской армии был готов выдвинуться в центр города и подавить восстание. Об этом заявлял представитель Минобороны КНР.
В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. В результате власти отменили законопроект, но протесты продолжились — они идут уже пятый месяц.
Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.
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Теги:
Азия , В мире , Министерство обороны , Гонконг , Китай
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