Японский журналист раскритиковал российские пейзажи

Японский журналист Мититака Хаттори в своей статье в издании Asahi Shimbun раскритиковал путешествия по Транссибирской магистрали из-за "грязных" окон в поездах и "монотонных" пейзажей.

"Похоже, что многие японцы считают Транссибирскую магистраль, аорту России, романтичной", — пишет Хаттори. Однако, по его мнению, длительные поездки по данной магистрали "не так хороши".

"Одна из прелестей путешествия по железной дороге заключается в пейзажах за окном. Тем не менее, при конструировании российских поездов этому фактору не придавали большого значения. Очень часто стекла в вагонах запотевают или просто грязные, поэтому не видно, что происходит снаружи", — утверждает Хаттори.

При этом ожидания, связанные с созерцанием красивых пейзажей, по мнению автора, "скорее всего не оправдаются". "Естественно, это зависит от участка трассы, однако в целом виды практически не меняются: повсюду монотонные и бескрайние поля", — пишет он. По словам журналиста, "это не те пейзажи, которыми хочется любоваться на протяжении нескольких дней".

"Кроме того, зачастую на железных дорогах постсоветского пространства вдоль линий посажены деревья наподобие ветроломного насаждения, поэтому поле зрения ограничено и вдаль ничего не видно", — пишет автор.

С учетом всего этого, путешествие по Транссибирской магистрали превращается "в пребывание в закрытом пространстве", считает Хаттори. "Хорошо ехать в купе с компанией, близкой по духу, однако, если на протяжении нескольких дней ночевать в одной комнате с совершенно незнакомыми людьми, это может вымотать", — заключает журналист.