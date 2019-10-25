Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Малайзии запретили комикс за пропаганду коммунизма 

Российская Газета 1 час назад
В Малайзии запретили комикс за пропаганду коммунизма
Фото: РИА Новости
В Малайзии наложили запрет на местную книгу комиксов о китайской инициативе "Один пояс — один путь" за пропаганду коммунизма и социализма, а также угрозу общественному миру и безопасности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
Как ранее признавали в офисе малайзийского премьер-министра, книжка стала необычайно популярна в интернете, тревогу высказало и министерство образования. По мнению властей, комикс может вызвать симпатию к коммунизму и посеять сомнения и смятение в умах читателей. После наложения запрета на книгу, выпущенную в честь 45 годовщины установления дипломатических отношений между Малайзией и КНР, ее автор, глава китайско-малайзийского бизнес-совета Хью Куан Яу, принял решение оставить пост.
В случае, если кто-то нарушит введенный запрет, ему будет грозить три года тюремного заключения или штраф в размере 20 тысяч ринггитов (4776 долларов США), или все вместе. Тринадцать экземпляров уже были изъяты из музея комиксов в штате Пенанг.
Напомним, что Китай является крупнейшим торговым партнером Малайзии. Более того, последняя ранее объявила о создании специального инвестиционного канала с КНР для стимулирования торговли.
Сотни людей стали жертвами лесбиянки-гея
Российская Газета: последние новости
Ким Чен Ын решил развивать туризм в горах Кымгансан без Южной Кореи Ким Чен Ын решил развивать туризм в горах Кымгансан без Южной Кореи Индия и Пакистан подписали соглашение по коридору Картарпур Индия и Пакистан подписали соглашение по коридору Картарпур Захарова поиронизировала над гонконгцами, желающими "жить как на Украине" Захарова поиронизировала над гонконгцами, желающими "жить как на Украине"
Комментарии 
Теги:
Азия , В мире , Минобрнауки , Малайзия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирии бы не было на карте: чего добились войска России
Сирии бы не было на карте: чего добились войска России35
Электрошокер и угрозы: за экс-мэра Грозного взялась полиция
Электрошокер и угрозы: за экс-мэра Грозного взялась полиция92
В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв21
ЦАР задумалась о размещении военной базы России
ЦАР задумалась о размещении военной базы России601
​Бомжи захватили отдел полиции в Гольянове
​Бомжи захватили отдел полиции в Гольянове
Видео
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
00:40
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
Армия Ближний Восток
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
03:17
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
Общество Статьи
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
05:28
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
Общество
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
00:47
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
Новости Москвы
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение