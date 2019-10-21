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Япония подтвердила задержание профессора в Китае 

РИА Новости 2 часа назад
Япония подтвердила задержание профессора в Китае
Фото: Reuters
Правительство Японии подтвердило задержание в Китае японского профессора, который, по сообщениям некоторых СМИ, подозревается китайскими властями в шпионаже.
"Мы оказываем максимальную поддержку, консульские сотрудники встречались с ним и помогают ему связаться с родственниками", — заявил на брифинге в понедельник генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Каких-либо подробностей не приводится.
Вместе с тем, как передало агентство Киодо, профессор из университета Хоккайдо в последнее время работал в военном институте при Минобороны Японии. Власти Китая задержали его в сентябре этого года.
По данным агентства, с 2015 года по меньшей мере 13 японцев задерживались в Китае по разным причинам, в том числе по обвинениям в шпионаже.
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Азия , В мире , Министерство обороны , Китай , Япония
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