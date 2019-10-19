Новый генконсул Японии прибыл на Сахалин

На Сахалин прибыл новый генконсул Японии

Новый глава генерального консульства Японии на Сахалине Кадзухиро Куно прибыл в Южно-Сахалинск вечером в пятницу, сообщили РИА Новости в островном подразделении МИД Японии в субботу.

"Генконсул прилетел в областной центр рейсом сахалинской авиакомпании "Аврора" из Токио. В столице Японии Кадзухиро Куно сделал остановку по пути из Лаоса, где он работал министром посольства Японии", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, к работе новый глава генконсульства приступит с понедельника.

В системе МИД Японии Кадзухиро Куно работает с 1989 года. У него есть опыт работы и в России — в посольстве Японии. Куно сменил на новом посту Рюити Хирано, который возглавлял генконсульство с 2016 года по август 2019-го.