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В Японии перед коронацией императора объявили амнистию 

BFM.RU 12 минут назад
В Японии перед коронацией императора объявили амнистию
Фото: РИА Новости
Власти Японии решили помиловать 550 тысяч осужденных в связи с вступлением на престол императора Нарухито и торжеством, которое будет проводиться по этому случаю 22 октября. Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточняется, данная мера не предполагает уменьшения сроков заключения или отмены приговора. Телеканал NHK отмечает, что помилование получат лишь те, кто имел штраф за относительно легкое правонарушение и выплатил его, если с момента его совершения прошло более трех лет.
В предыдущий раз амнистия проводилась в Японии в 1990 году по случаю вступления на престол императора Акихито, который сейчас добровольно передал престол своему сыну Нарухито. Тогда были освобождены, получили смягчение наказания или снятие судимости 2,5 млн человек. Примерно четверть людей, которых затронет нынешняя амнистия, были наказаны в связи с дорожно-транспортными происшествиями.
В тюрьмах Японии сейчас содержится менее 57 тысяч человек.
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Комментарии
Азия , В мире , Япония
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