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«Китайского Горбачева» похоронили через 14 лет после смерти 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
«Китайского Горбачева» похоронили через 14 лет после смерти
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Пекине на закрытой церемонии захоронили останки китайского политического деятеля Чжао Цзыяна, который умер в 2005 году, сообщает BBC News.
Прах Чжао Цзыяна, который последние 15 лет своей жизни провел под домашним арестом, захоронили на кладбище на северной окраине Пекина. Также был захоронен и прах его супруги Лян Воци, которая умерла в 2013 году. На церемонии присутствовали только близкие родственники покойного, передает «Интерфакс».
«Скромная церемония прошла в атмосфере семейного мира», — отметила дочь китайского политика Ван Яньнань, при этом она извинилась, что не объявила об этом событии публично. Ван Яньнань объяснила, что она и другие родственники до последнего не знали, получат ли они согласие от китайских властей на похороны.
По данным New York Times, эти похороны стали для семьи Чжао Цзыяна «маленькой победой», так как власти Китая хотели захоронить его прах на специальном кладбище для чиновников, находящимся под усиленной охраной. Семья была против этого, так как хотела навещать место захоронения. В итоге прах Чжао Цзыяна 14 лет хранился в его доме в центре Пекина.
Чжао Цзыян запомнился как один из главных реформаторов в Китае. Он занимал пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая с 1987 по 1989 год. Запад считал его одним из самых либеральных и открытых китайских генсеков, а СМИ часто называли его «китайским Горбачевым».
В 1989 году Чжао Цзыян поддержал протестующих студентов на площади Тяньаньмэнь, предлагая урегулировать конфликт мирным путем. Но не все приняли этот вариант и волнения в Пекине были прекращены силой.
В итоге Чжао Цзыян был смещен со всех постов и помещен под домашний арест, однако никаких обвинений ему выдвигать не стали.
Газета ВЗГЛЯД писала, что события на Тяньаньмэнь спасли Китай от судьбы СССР.
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Комментарии
Азия , BBC News , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс
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