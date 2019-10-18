Китай посмеялся над желанием Гонконга жить по-украински

Посол Китая России Чжан Ханьхуэй заявил о достоверных фактах украинского следа в протестах в Гонконге . Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Там появились украинские элементы. Вроде бы они ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. А те говорят: "Мы хотим так жить, как украинцы". Видите, как смешно?» — сказал дипломат. После этого он напомнил показатели подушевого ВВП в Гонконге. Кроме того, посол привел в пример Каталонию как пример того, что Запад «сам получил то, что хотел», добавив, что в Китае сепаратисты не добьются своих целей.

15 октября суд Гонконга запретил местным жителям заходить в кварталы, в которых проживают полицейские со своими семьями. Суд вынес запрет, чтобы обеспечить безопасность сотрудников полиции Гонконга.