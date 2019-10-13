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В Китае при взрыве газа в кафе погибли шесть человек 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Шесть человек стали жертвами взрыва газа в Китае
Фото: Reuters
На востоке Китая в провинции Цзянсу в одной из закусочных городского округа Уси произошёл взрыв газа, в результате которого погибли шесть человек и ещё девять пострадали.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Уточняется, что людей под завалами обнаружили сотрудники экстренных служб, прибывшие на место происшествия.
Состояние пострадавших оценивается как стабильное.
В августе четыре человека погибли и 16 пострадали при взрыве газа в одном из ресторанов города Бэйпяона на северо-востоке Китая.
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Азия , В мире , Происшествия , Китай
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