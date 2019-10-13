Шесть человек стали жертвами взрыва газа в Китае

В Китае при взрыве газа в кафе погибли шесть человек

На востоке Китая в провинции Цзянсу в одной из закусочных городского округа Уси произошёл взрыв газа, в результате которого погибли шесть человек и ещё девять пострадали.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Уточняется, что людей под завалами обнаружили сотрудники экстренных служб, прибывшие на место происшествия.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

В августе четыре человека погибли и 16 пострадали при взрыве газа в одном из ресторанов города Бэйпяона на северо-востоке Китая.