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Китай сохранил 28-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ 

РИА Новости + ещё 7 9 часов назад
Китай сохранил 28-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ
Фото: Р-Спорт
МОСКВА, 9 окт — Проект «Россия-Китай: главное». Китай второй год подряд занял 28-е место среди 141 экономики в рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Индекс глобальной конкурентоспособности», говорится в докладе, опубликованном в Женеве 9 октября.
Согласно документу, Китай получил 73,9 балла из 100 возможных, что на 1,3 балла выше прошлогоднего показателя. Эксперты поставили высокие баллы Китаю в таких сферах, как объем рынка, стабильность макроэкономики, способность к инновациям, развитие информационных технологий и инфраструктура.
По ряду показателей Китай стал в один ряд с членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по некоторым даже превзошел их. По применению информационных технологий Китай обогнал 25 членов ОЭСР, ожидаемая средняя продолжительность жизни китайцев превысила американцев и приблизилась к среднему уровню членов ОЭСР.
Первое место в рейтинге этого года занял Сингапур, на втором месте — США.
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Комментарии
Азия , Санкции , ОЭСР , Китай , Москва
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