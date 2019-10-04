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Абэ заявил о намерении встретиться с лидером Северной Кореи 

РИА Новости 2 часа назад
Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая с программной речью на внеочередной сессии парламента, заявил о своем намерении встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и открыть новую эпоху в отношениях с Китаем. Прямая трансляция проводилась по парламентскому интернет-каналу.
"В отношении ситуации с Северной Кореей и в тесном сотрудничестве с США и мировым сообществом мы сделаем все для обеспечения безопасности нашего народа. Прежде всего, для решения проблемы насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан я исполнен решимости без предварительных условий провести встречу с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном. Мы будем решительно действовать на основе хладнокровного анализа, не упуская ни одного шанса", — заявил Абэ.
В своем выступлении он отметил и роль отношений с Китаем, подчеркнув важность намеченного на весну будущего года визита в Японию председателя КНР Си Цзиньпина.
"Мы откроем новую эпоху в отношениях Японии и Китая. В будущем году, как раз когда будет цвести сакура, состоится государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию. Мы не ограничимся только общением на высшем уровне, но продвинем японо-китайские отношения на новый уровень, расширив молодежные и экономические обмены", — подчеркнул Абэ.
Японский премьер традиционно подчеркнул незыблемость японо-американских союзнических отношений. В пятницу в Токио открылась внеочередная сессия парламента страны, которая продлится до начала декабря.
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Комментарии
Азия , В мире , Синдзо Абэ , Чен Ким , Си Цзиньпин , Китай , КНДР , США , Япония
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