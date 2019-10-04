Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном

Абэ заявил о намерении встретиться с лидером Северной Кореи

"В отношении ситуации с Северной Кореей и в тесном сотрудничестве с США и мировым сообществом мы сделаем все для обеспечения безопасности нашего народа. Прежде всего, для решения проблемы насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан я исполнен решимости без предварительных условий провести встречу с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном. Мы будем решительно действовать на основе хладнокровного анализа, не упуская ни одного шанса", — заявил Абэ.

В своем выступлении он отметил и роль отношений с Китаем, подчеркнув важность намеченного на весну будущего года визита в Японию председателя КНР Си Цзиньпина

"Мы откроем новую эпоху в отношениях Японии и Китая. В будущем году, как раз когда будет цвести сакура, состоится государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию. Мы не ограничимся только общением на высшем уровне, но продвинем японо-китайские отношения на новый уровень, расширив молодежные и экономические обмены", — подчеркнул Абэ.

Японский премьер традиционно подчеркнул незыблемость японо-американских союзнических отношений. В пятницу в Токио открылась внеочередная сессия парламента страны, которая продлится до начала декабря.