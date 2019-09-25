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Китай будет неуклонно поддерживать африканских друзей — Ван И 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Китай будет неуклонно поддерживать африканских друзей
Фото: РИА Новости
Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И во вторник встретился с председателем Комиссии Африканского союза /АС/ Мусой Факи Махаматом на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ван И отметил, что под руководством АС в июле текущего года была создана зона свободной торговли /ЗСТ/ в Африке, которая стала важной вехой для интеграционных процессов в регионе. В этом году отмечается 70-летие со дня основания КНР. Исторически Китай и Африка сражались плечом к плечу, а сейчас они вступают в новую эпоху совместного развития. В данном процессе Китай будет неуклонно поддерживать африканских друзей. Развитие Китая, под которым понимают увеличение мирных сил развивающейся страны, будет способствовать развитию и стран Африки. Китайская сторона намерена совместно с Африкой создать сообщество единой судьбы двух сторон на основе взаимного понимания, доверия и поддержки.
По его мнению, в настоящее время отношения между Китаем и АС переживает наилучший период в истории, реализованы совместные проекты в самых разных сферах. Китайская сторона готова в дальнейшем укреплять сотрудничество с Африкой в области обеспечения мира и безопасности, здравоохранения, планов по развитию региона, а также надеется на большую роль АС в развитии китайско-африканских отношений.
Как заявил глава МИД Китая, в международном сообществе наблюдаются все больше факторов нестабильности и неопределенности, поднимаются унилатерализм и протекционизм. Китай и АС являются ключевыми силами, которые поддерживают мультилатерализм и миропорядок под эгидой ООН. В условиях нынешней ситуации обе стороны должны активизировать взаимодействие и совместно защитить легитимные права и интересы развивающихся стран, а также равноправие и справедливость на международной арене.
М. Факи Махамат поздравил КНР с 70-й годовщиной основания. По его словам, на протяжении 70 лет после своего образования страна стремительно развивается и усилиями руководителей государства и трудолюбивого китайского народа добилась больших результатов. В настоящее время все страны столкнулись с различными вызовами. Для реализации равноправия и справедливости необходимо придерживаться мультилатерализма. АС рассчитывает на тесное взаимодействие с Китаем для защиты мультилатерализма и роли ООН в международных делах. Африканская сторона высоко оценивает инициативу "Пояс и путь" и примет активное участие в ее строительстве.
М. Факи Махамат выразил Китаю благодарность за помощь в борьбе с вирусом Эбола и надеется на дальнейшее углубление китайско-африканских отношений.
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Комментарии1
Азия , В мире , Генассамблея ООН , МИД , ООН , Госсовет КНР , Китай , Нью-Йорк
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