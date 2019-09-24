Южная Корея предложила России сотрудничать в сферах СПГ и строительства ледоколов

МОСКВА , 24 сентября. /ТАСС/. России Южной Корее для увеличения товарооборота следует развивать сотрудничество в сфере СПГ и в строительстве ледоколов. Такое мнение выразил министр планирования и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги на заседании межправительственной комиссии двух стран.

По итогам 2018 года товарооборот между странами увеличился на треть — до $25 млрд

"Мы надеемся, что мы можем достичь цели $30 млрд товарооборота (в 2019 году — прим. ТАСС). Для этого я хочу вам предложить несколько пунктов взаимодействия

Мы можем создать меры для сотрудничества в области СПГ, а также судостроения танкеров ледокольного класса", — сказал он.

Еще одним направлением сотрудничества, по его словам, может стать улучшение характеристик российских вертолетов для тушения лесных пожаров, которые приобретались Южной Кореей. Также планируется развивать сотрудничество в традиционных сферах — торговле и технологиях.