«Не трюк»: как в Гонконге пытаются остановить протесты

«Не трюк»: как власти Гонконга пытаются остановить протесты

Власти Гонконга решили запустить диалог с общественностью, чтобы остановить массовые акции протеста, захлестнувшие город. Основной для демонстраций послужил законопроект об экстрадиции в Китай , однако его отмена не привела к желаемому эффекту — акции протеста не утихают, а их участники выставляют все новые и новые требования. В каком направлении развивается гонконгский протест и что делать Пекину, разбиралась «Газета.Ru».

Глава гонконгской администрации Кэрри Лэм заявила, что правительство Гонконга запустит механизм диалога с общественностью, чтобы положить конец беспорядкам в городе. По ее словам, на первом заседании могут принять участие все представители общественности, зарегистрировавшиеся на встречу.

«Я могу заверить вас, что это не трюк или уловка. Механизм должен быть организован на устойчивой и, возможно, долгосрочной основе», — добавила Лэм.

Она также отметила, что запускаемый процесс позволит улучшить работу властей Гонконга и решить глубокие проблемы региона.

Заявление Лэм прозвучало на фоне очередного антиправительственного митинга в Гонконге. Тысячи человек вышли на акцию протеста, несмотря на запрет полиции. Демонстранты потребовали от местных властей выполнить все их требования.

Дело в том, что 4 сентября правительство Гонконга решило пойти на уступки. Власти региона выполнили главное требование протестующих — официально отозвали законопроект об экстрадиции, который изначально и послужил поводом к массовым демонстрациям.

Однако активисты не пошли навстречу местным властям и объявили о продолжении протеста. Демонстранты заявили, что акции будут продолжены до тех пор, пока не будут выполнены «пять требований и ни одним меньше».

Акции протеста начались в Гонконге еще в конце марта, постепенно они переросли в масштабные демонстрации. Протестующие выдвинули правительству региона следующие требования: бессрочная отмена законопроекта об экстрадиции и отставка Лам, расследование насилия со стороны сотрудников полиции в адрес активистов, освобождение всех задержанных протестующих, отказ от классификации протестов как беспорядков и предоставление жителям Гонконга всеобщего избирательного права.

Независимость Гонконга — приоритет для его граждан, и они не желают ее терять. Демонстранты считают, что закон об экстрадиции стал бы первым шагом для перехода региона под полный контроль Пекина. Жители города не собираются отказываться от принципа «одна страна — две системы» и всячески его поддерживают.

При этом опасения участников акций протеста связаны с тем, что власти Гонконга активно продвигали инициативу, которая подразумевала возможность выдачи жителей региона, совершивших преступление, Китаю.

Правительство Китая называет мирные демонстрации беспорядками и оправдывает жесткие действия сотрудников полиции в отношении протестующих. Однако подобная характеристика Пекина в отношении протестов не беспочвенна.

Продолжительные массовые демонстрации в Гонконге отличаются ожесточенными столкновениями с полицией, за все время различные травмы получили сотни человек. Акции перестали быть мирными в июле после того, как протестующие захватили здание парламента Гонконга и устроили внутри погром. При этом данному инциденту предшествовал многочасовой штурм с атаками на полицейских.

В итоге демонстранты заставили правительство Гонконга пойти на уступки, но этом не привело к желаемому результату — активисты продолжают выходить на улицы города и призывают выполнить все их требования.

В настоящее время Китай не вмешивается в ситуацию в Гонконге, однако в Пекине не исключают, что власти КНР все же подключатся к урегулированию ситуации. К слову, здесь поддержали решение Лэм по отмене законопроекта об экстрадиции, а продолжающиеся акции протеста вызывают беспокойство правительства.

Пекин не раз подчеркивал, что не собирается проявлять толерантность к радикальным участникам протестов в Гонконге. В частности, с данным заявлением выступал официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга Макао Ян Гуан.

«Преступные действия, ставят под угрозу всеобщую безопасность, наносят серьезный ущерб государственной и частной собственности, приводят к насилию над жителями и полицией, порочащих герб и флаг КНР», — говорил Ян Гуан.

По его словам, речь идет об участниках протестов, которые отошли от принципов мирных демонстраций.

«Их задача — посеять хаос в Гонконге, парализовать администрацию этого специального автономного района, захватить право осуществления контроля над ним», — добавил Ян Гуан.

При этом власти Китая допускают и возможность военного вмешательства в происходящее — в случае продолжения акций протестов.

Подобную позицию в августе подтвердил командующий гарнизоном Народно-освободительной армии КНР в Гонконге Чэнь Даосян. По его словам, армия готова способствовать стабильности и безопасности города.

В то же время, у границ региона появились китайские военнослужащие и военная техника. Китай объяснил данный маневр масштабными учениями, которые не имеют отношения к ситуации. На фоне данной информации ряд западных стран призвал Пекин отказаться от силового подавления протестов.

КНР объясняет гипотетическое вмешательство и ухудшением экономической ситуации в Гонконге, который является крупнейшим финансовым центром Азии.

При этом у властей Китая формально есть право для ввода войск в Гонконг в случае серьезной дестабилизации ситуации.

Однако эксперты считают, что Пекин пока не собирается идти на это. По словам доцента департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Петра Мозиаса, судя по тому, как развивалась ситуация до сих пор, китайская сторона хотела бы избежать такого варианта развития событий.

«Непосредственным поводом для протестов был законопроект об экстрадиции осужденных в Гонконге в Китай, но постепенно это переросло в протест против растущего влияния властей КНР на автономный район. Однако с этим протестующие ничего сделать не смогут. Гонконг является частью Китая, и здесь ничего сделать нельзя», — пояснил Мозаис в беседе с «Газетой.Ru».

Беспокойство Китая также вызывает реакция других стран на ситуацию в Гонконге. Пекин не раз призывал Запад прекратить вмешательство во внутренние дела страны на фоне протестов. Чаще всего подобные заявления представители правительства КНР адресовали США.

Отношения Вашингтона и Пекина переживают не лучшие времена из-за торговой войны между странами. Влияет на ситуацию и желание США увязать заключение соглашения с КНР с протестами в Гонконге. Американские власти требуют от Китая мирно урегулировать проблему демонстраций для прогресса по торговой сделке.

Пекин же беспокоит особое внимание Вашингтона к протестным акциям в регионе. По мнению китайского МИДа, власти США причастны к массовым демонстрациям и поддерживают организаторов протестов.

Подозрения Китая вызваны тем, что сотрудники американского консульства в Гонконге провели несколько переговоров с активистами. Вашингтон же отвергает все обвинения Пекина.

Эксперты считают, что о прямом вмешательстве Вашингтона в протесты говорить неправильно. По словам главного научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Александра Ломанова, даже не имея под рукой прямых доказательств вмешательства, об этом вмешательстве будут говорить.

«Другое дело — морально-политическое, пропагандистское вмешательство. Оно очень заметно и играет плохую роль, потому что молодые люди в Гонконге каждый день слышат из СМИ, что на Западе их считают героями, что весь мир на их стороне, что американские политики каждый день думают об их справедливой борьбе», — говорил Ломанов «Газете.Ru».

Он также отметил, что такие действия со стороны западных стран лишь подталкивают молодых участников протестов к продолжению акций.