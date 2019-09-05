Пенс заявил о необходимости укреплять отношения с Исландией

"США благодарны за позицию, которую заняла Исландия, отказавшись от финансовых инвестиций Китая (в рамках программы — ред.) «Один пояс и один путь». Мы считаем, что весьма важно укреплять связи, которые связывают страны этого региона. То, что Исландия заняла эту позицию, — это важный шаг, который мы горячо приветствуем", — сказал Пенс журналистам.

"Несомненно, Китай становится более активным в Арктическом регионе и в экономическом, и в стратегическом плане, и действия России также усиливаются, хотя им уже несколько десятков лет. Так что пришло время нам укрепить наши союзнические отношения, сотрудничество в области безопасности", — подчеркнул вице-президент США.

По его словам, он также предостерег Исландию от использования продукции китайской телекоммуникационной фирмы Huawei.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва открыта для «самого широкого» сотрудничества в Арктике, в этом регионе нет поводов для конфликтов. По его словам, Россия рассматривает Арктику как «пространство мира, стабильности, продуктивного сотрудничества».

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан также отмечал, что Китай не намерен вмешиваться в дела, входящие в компетенцию исключительно арктических государств, однако не станет стоять в стороне от арктических вопросов, затрагивающих глобальные интересы. По словам дипломата, Пекин готов способствовать «миру, стабильности и устойчивому развитию в арктическом регионе».