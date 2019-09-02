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В Гонконге применили слезоточивый газ для разгона протестующих 

РИА Новости 2 часа назад
Полиция Гонконга применила газ против протестующих
Фото: REUTERS / Kai Pfaffenbach
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих в понедельник в районе Монгкок, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Сообщается, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ и использовали перцовые баллончики для разгона протестующих у станции метро "Принц Эдвард".
В субботу в Гонконге в разных частях города произошли ожесточённые столкновения между полицией и демонстрантами, которые вышли на несанкционированные акции протеста. Столкновения начались в районе Адмиралтейство вблизи комплекса административных зданий и продолжились до поздней ночи в районах Козуэй-Бэй, Чимсачей и Монкок. По данным полиции, в общей сложности были задержаны 63 человека, принимавших участие в субботних несанкционированных акциях.
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Азия , В мире , МВД , Гонконг
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