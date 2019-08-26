Китай встал на сторону России и дал совет США

США должны перестать мыслить так, будто холодная война не закончилась. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.

2 августа США покинули Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а в ночь на 19-е испытали крылатую ракету наземного базирования на запрещенную им дальность.

23-го Владимир Путин назвал это свидетельством того, что истинными замыслами Соединенных штатов было избавление от ограничений по развертыванию ракет по всему миру.

«Истинная цель выхода США из ДРСМД заключалась в том, чтобы достичь одностороннего военного превосходства», — согласился с президентом России Гэн Шуан.

В ходе сегодняшнего брифинга он выразил уверенность, что испытания американцами запрещенной ракеты уже оказало значительный негативный эффект на безопасность в регионе и во всем мире, а в будущем может привести к новому витку гонки вооружений.