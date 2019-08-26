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Китай встал на сторону России и дал совет США 

Рамблер + ещё 3 50 минут назад
США должны перестать мыслить так, будто холодная война не закончилась. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.
2 августа США покинули Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а в ночь на 19-е испытали крылатую ракету наземного базирования на запрещенную им дальность.
23-го Владимир Путин назвал это свидетельством того, что истинными замыслами Соединенных штатов было избавление от ограничений по развертыванию ракет по всему миру.
«Истинная цель выхода США из ДРСМД заключалась в том, чтобы достичь одностороннего военного превосходства», — согласился с президентом России Гэн Шуан.
В ходе сегодняшнего брифинга он выразил уверенность, что испытания американцами запрещенной ракеты уже оказало значительный негативный эффект на безопасность в регионе и во всем мире, а в будущем может привести к новому витку гонки вооружений.
По этой причине спикер китайского МИДа призвал США отказаться от игр с нулевой суммой и мышления времен холодной войны, а также честно соблюдать международный режим в сфере ограничения вооружений.
Комментарии325
Азия , Видео , В мире , Владимир Путин , МИД , Китай , США
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