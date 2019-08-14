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Китай испугался «цветной революции» 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Thomas Peter / Reuters
Ситуация в Гонконге является «цветной революцией», которую пытается осуществить Запад для сдерживания Китая. Такое заявление сделал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, передает ТАСС.
«Хотел бы сказать, что это своего рода "цветная революция". Тут за кулисами управляют некие силы Запада, эти силы очевидны. Они хотят подорвать принцип "одна страна — две системы", чтобы создать сложности для развития Китая. Гонконг -— это китайский Гонконг, не американский, не английский. Мы не позволим чужим совать свой нос в наши дела», — подчеркнул дипломат. Он добавил, что силы Запада «сами получат», если не прекратят вмешательство.
Ранее стало известно, что Китай отказал США на запрос зайти в порт Гонконга двум американским военным кораблям. До этого Китай перебросил в граничащий с Гонконгом Шэньчжэнь огромное количество военной техники Народной вооруженной полиции. По официальной версии, военную технику пригнали для проведения крупных учений.
12 августа официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Ян Гуан заявил, что в ходе беспорядков в Гонконге стали проявляться «ростки терроризма».
1 июля участники акций протеста в Гонконге полностью взяли под контроль парламент. Затем полиция Гонконга освободила от них здание. Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонии Великобритании.
В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверила их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям.
Гонконг с 1842-го по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.
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Комментарии1
Азия , В мире , Кэрри Лам , Госсовет КНР , ИТАР-ТАСС , Гонконг , Китай
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