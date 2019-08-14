Пакистан грозит стянуть войска поближе к Индии

Пакистан рассматривает вариант переброски своих войск от афганской границы к оспариваемому Индией штату Джамму и Кашмир. В частности, такое допущение сделал посол Исламской Республики в США Асад Маджид Хан в разговоре с американской прессой. Исламабад неоднократно отмечал, что эти два досье нельзя «смешивать». Однако сейчас наблюдатели говорят о том, что изменение статуса Кашмира неизбежно повлечёт за собой перемены на афганском направлении. В частности, это может быть опасно для переговоров США и «Талибана» (запрещён в РФ ).

О том, что пакистанская сторона может перекинуть свой контингент с запада на восток, глава дипмиссии заявил в разговоре с The New York Times. Асад Маджид Хан предположил, что теперь проблемы Кашмира и Афганистана могут оказаться взаимосвязанными.

Дипломат говорит, что его страна уделяет большое внимание западной границе, но в то же время добавляет: «если ситуация на восточной границе обострится, нам придется провести передислокацию». Вопрос Кашмира, по словам посла, занимает Исламабад всё больше и больше. The New York Times, комментируя высказывания Хана, обращает внимание на то, что передислокация войск может повлиять на продолжающиеся в Катаре переговоры между американскими дипломатами и делегатами «Талибана». Последний раунд диалога в Дохе сам спецпредставитель США по афганскому урегулированию назвал продуктивным. Однако разногласия между участниками переговоров, естественно, остаются.

Заявление Хана прозвучало спустя неделю после того, как индийское правительство приняло решение отменить особый статус Кашмира, который спорный штат носил с 1940-х годов.

Пакистанская сторона не оценила решение властей Индии по этой территории. Исламабад выдворил из страны индийского посла, наложил запрет на воздушное сообщение с соседом и поставил торговые отношения с этой страной на паузу. Пакистан всё ещё рассчитывает, что международное сообщество даст свой ответ на происходящие вокруг Кашмира события. Впрочем, вряд ли кто-то из региональных и глобальных игроков сможет повлиять на Индию. Не исключено, что решение о статусе Кашмира было эмоциональным, но бесповоротным.

Афганские политические обозреватели видят корреляцию между решением индийского правительства об отмене статуса Кашмира и проблемой афганского примирения. Нью-Дели считает переговоры с талибами делом, которое сыграет в пользу Исламабада. Потенциальный выход иностранного контингента из Афганистана Индия считает безответственным. Пакистан, с её точки зрения, только усилит «присутствие» в афганских делах после этого. И шаг в отношении статуса Кашмира мог стать обычным ответом.

14 августа глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонной беседе со своим пакистанским коллегой Мехмудом Куреши подчеркнул необходимость деэскалации напряженности вокруг Кашмира.

Обсуждалась ситуация в Южной Азии на фоне обострения отношений между Пакистаном и Индией после принятого Нью-Дели решения об изменении правового статуса штата Джамму и Кашмир, — говорится в сообщении российского дипломатического ведомства. — С российской стороны подчеркнута необходимость деэскалации напряженности и безальтернативность урегулирования имеющихся разногласий.

Однако деэскалации вряд ли стоит ожидать всерьёз.

Демарш индийской стороны объясним. На протяжении долгого времени Индия поддерживала связи с правительством Мохаммада Ашрафа Гани , оставаясь его главным «адвокатом» в региональных и внутренних спорах. В связи с этим Индия готова сейчас оказывать существенную материальную поддержку выборов в Афганистане, которые должны пройти этой осенью. Наблюдатели считают, что предвыборный штаб Гани чуть более, чем полностью «проиндийский». Первый заместитель афганского президента Амрулла Салех имеет неплохие связи с Нью-Дели и, похоже, не готов скрывать своего враждебного отношения к Пакистану.

Если переговоры в Дохе закончатся успешно, то, скорее всего, Пакистан будет играть значительную роль в обновлённом после договорённостей с талибами правительстве. Мятежное движение, как известно, имеет достаточно тесные связи с пакистанской стороной. И Гани места в этом новом правительстве не будет.

Сверх того, Индия, как известно, была выведена за скобки катарских переговоров. Дипломаты из Нью-Дели не были приглашены на восемь раундов консультаций между американскими дипломатами и представителями талибов. В связи с этим решение о Кашмире можно считать попыткой вернуть себе место в решении региональных проблем. Однако вопрос с тем, что будет с переговорами в Дохе теперь, действительно остаётся открытым.