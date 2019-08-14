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Китай созвал заседание СБ ООН по Кашмиру 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Китай в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН поддержал запрос Пакистана о проведении закрытых консультаций по ситуации вокруг бывшего штата Джамму и Кашмир.
«Китай просит Совет Безопасности провести закрытые консультации по повестке «вопрос Индии и Пакистана» во второй половине дня 15 августа или утром 16 августа, а также пригласить для доклада Совбезу по ситуации с Джамму и Кашмиром представителя департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства и департамента миротворческих операций», — приводит ТАСС текст обращения КНР.
«Ввиду серьезности ситуации и риска дальнейшей эскалации [между Индией и Пакистаном], Китай поддерживает необходимость того, чтобы Совет Безопасности проводил публичные или по крайней мере закрытые обсуждения данной повестки, — отмечается в документе. — Чтобы удовлетворить требования всех сторон, Китай не возражает, чтобы в первую очередь были проведены закрытые консультации».
И. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва не возражает против обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации вокруг бывшего штата Джамму и Кашмир, но в формате закрытых консультаций.
Окончательное решение об организации заседания СБ принимает председатель, которым в августе является Польша.
Напомним, 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии отменил статью конституции, которая наделяла штат особым статусом. В ответ Пакистан решил понизить уровень дипотношений с Индией, после чего перебросил военную технику на границу с Индией.
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Комментарии
Азия , В мире , Дмитрий Полянский , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Джамму , Индия , Китай
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