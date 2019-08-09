Россия отреагировала на «захват» Японией Курил

Включение южных Курил в состав Японии на карте с официального сайта Олимпиады 2020 года — это неправильно, заявил «Взгляду» сенатор Владимир Джабаров

Ранее в разделе на сайте Игр в Токио, посвященном эстафете олимпийского огня, была обнаружена карта, на которой российские острова Итуруп, Хабомаи, Кунашир и Шикотан входят в японскую префектуру Хоккайдо.

Источником изображения на сайте названа карта Государственной палаты по геопространственной информации Японии. Также там упоминается о согласовании с ведомством использования карты.

«Это все равно, что Россия включила бы в такую карту Аляску как свою территорию. Это неправильно», — убежден Владимир Джабаров.

Он назвал карту с сайта Олимпиады — нарушением олимпийской карты, ее публикацию — ненужным обострением, а Курильские острова — общепризнанной территорией России.

По словам сенатора, территориальная принадлежность островов не обсуждается, а во всех спорных вопросах Москве и Токио следует разбираться лишь после заключения мирного договора.