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Россия отреагировала на «захват» Японией Курил 

Рамблер + ещё 2 16 минут назад
Включение южных Курил в состав Японии на карте с официального сайта Олимпиады 2020 года — это неправильно, заявил «Взгляду» сенатор Владимир Джабаров.
Ранее в разделе на сайте Игр в Токио, посвященном эстафете олимпийского огня, была обнаружена карта, на которой российские острова Итуруп, Хабомаи, Кунашир и Шикотан входят в японскую префектуру Хоккайдо.
Источником изображения на сайте названа карта Государственной палаты по геопространственной информации Японии. Также там упоминается о согласовании с ведомством использования карты.
«Это все равно, что Россия включила бы в такую карту Аляску как свою территорию. Это неправильно», — убежден Владимир Джабаров.
Он назвал карту с сайта Олимпиады — нарушением олимпийской карты, ее публикацию — ненужным обострением, а Курильские острова — общепризнанной территорией России.
По словам сенатора, территориальная принадлежность островов не обсуждается, а во всех спорных вопросах Москве и Токио следует разбираться лишь после заключения мирного договора.
Комментарии37
Азия , Видео , В мире , Политика , Дальний Восток , Владимир Джабаров , Деловая газета "Взгляд" , Япония
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